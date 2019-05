Inizia un nuovo mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Siamo quasi giunti alla giornata dell'1 giugno 2019 che fa prendere anche il via al primo fine settimana del mese. Nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti.

Ariete: con Sole e Mercurio che sono favorevoli al segno le occasioni non mancheranno in questo giornata nell'ambito del lavoro. Tutto potrà ripartire in queste ore, quindi sfruttatate al massimo questa occasione.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale questa è una situazione che richiede di parlare sinceramente al partner, soprattutto se ci sono delle incertezze. Nel lavoro belle le nuove importunità che vi si presenteranno.

Gemelli: in questa giornata Giove sarà opposto, per questo motivo avrete delle difficoltà, in particolare nel lavoro. Fortunatamente ci sono delle soluzioni in arrivo, anche se saranno provvisorie.

Cancro: in questa giornata non mancherà l'agitazione, sarà fonte di qualche malessere che vi farà anche vivere qualche calo.

Oroscopo 1 giugno 2019: la giornata

A livello lavorativo evitate di stancarvi troppo se possibile.

Leone: in questo momento è possibile che un amore diventi importante, ma dovete parlare sinceramente ad inizio della prossima settimana. Bene la giornata nel lavoro.

Vergine: i nati sotto questo segno che hanno vissuto delle tensioni nel passato adesso vanno verso la risoluzione. A partire da martedì prossimo tutto andrà meglio, vivrete un recupero.

Previsioni 1 maggio 2019: la giornata

Bilancia: in questa giornata sarete maggiormente fortunati, anche se non sarà facile mettere d'accordo qualcuno su una vostra scelta in vista del futuro.

Scorpione: se in questa fase state vivendo problemi legali o finanziari ora si possono affrontare e risolvere. In amore potreste vivere qualche momento di calma, non mancheranno piccole discussioni da affrontare.

Sagittario: in questo momento non è facile fare tutto quello che desiderate, state aspettando delle risposte che tardano ad arrivare e che non dipendono da voi.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale c'è la necessità di risolvere un problema fisico.

Vi state stancando troppo ultimamente e dovete recuperare maggiore serenità.

Acquario: i nati sotto il segno zodiacale in questo momento sono polemici in amore, dovete aspettare settimana prossima prima di dire le cose come stanno e di mettervi contro qualcuno importante per voi.

Pesci: in questo momento c'è da fare una scelta in amore, la giornata comunque promette qualcosa in più. Bene i rapporti in questa giornata con il segno del Toro, si creerà qualcosa di importante e interessante.