Nel fine settimana dei primi due giorni di giugno 2019, la Luna viaggerà dai Pesci all'Ariete, dove si trovano già Venere e Mercurio, mentre Urano con il Sole si troveranno in Toro. Marte proseguirà nel segno dei Gemelli come il Nodo Lunare in Cancro. Plutone e Saturno stazioneranno in Capricorno e Giove nel segno del Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali.

Ariete: attriti amorosi. Le dissonanze planetarie del weekend, specialmente nella giornata di sabato, provocheranno probabilmente qualche contrasto con il partner.

Sarà bene evitare discussioni per futili motivi.

Toro: criticati. L'ambiente lavorativo dei nati Toro potrebbe subire una battuta d'arresto e i nativi subiranno una critica inopportuna da un collega. Mettere in chiaro la faccenda sarà doveroso.

Gemelli: amore top. Se da un lato il lavoro e le questioni pratiche potrebbero mettere qualche ostacolo sul cammino dei nati del segno, dall'altro le relazioni amorose godranno di ottimi influssi planetari.

Cancro: amicizie in primo piano. Una vecchia conoscenza potrebbe farsi sentire per un uscita in compagnia. Cogliere l'invito d'impulso sarà la mossa migliore per i nati Cancro.

Leone: in vena di flirt. Le occasioni per nuove conoscenze saranno molteplici durante questo fine settimana e i nativi potranno con ogni probabilità permettersi di flirtare con più persone contemporaneamente.

Vergine: attrazione per il rischio. La monotonia che con ogni probabilità regnerà questi primi due giorni di giugno potrebbe far scegliere i nativi di gettarsi su un brivido supplementare, che comporterà inevitabilmente un rischio notevole, sia che si tratti di azzardo che di relazioni clandestine.

Bilancia: perplessi. Le posizioni planetarie poco concilianti, specialmente giorno 2 giugno, tenderanno a far rimanere attoniti i nati del segno rispetto ai comportamenti di alcune persone con cui avranno a che fare.

Scorpione: romantici. Il partner sarà pienamente soddisfatto questo weekend, perchè i nati Scorpione sfodereranno tutta la loro vena romantica. Lavoro in secondo piano.

Sagittario: legami stretti. I nativi durante questi due giorni potrebbero accorgersi che alcune persone che reputavano semplici conoscenti siano in realtà dei 'potenziali' amici per il prossimo futuro.

Capricorno: testardi. Le faccende lavorative funzionano bene questo fine settimana, ma i nati del segno potrebbero intestardirsi proprio su ciò che non va, perdendo irrimediabilmente tempo ed energie.

Acquario: spossati. Il bottino energetico fornito dagli Astri sarà scarno e dunque non basterà per terminare tutte le incombenza lavorative che hanno in mente. Il relax sarà la migliore soluzione.

Pesci: sabato top. La Luna nel segno giorno 1 porterà un po' di armonia nell'ambiente familiare, come non si respirava da tempo.

Domenica qualche attrito di coppia potrebbe presentarsi ai nati Pesci.