Nella settimana che va dal 10 al 16 giugno, l'Ariete avrà a che fare con dei problemi di coppia, mentre i nativi Leone riusciranno ad incrementare i loro guadagni a costo di un po' di stress. La Vergine sarà stressata per buona parte della settimana, mentre il Cancro sarà molto romantico con il partner.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo di tutti i segni della settimana che va dal 10 al 16 giugno 2019.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 giugno 2019 segno per segno

Ariete: durante la settimana avrete non pochi problemi di coppia con il partner.

Non solo, al lavoro avrete dei continui litigi con un vostro collega che vi farà più volte perdere le staffe. Cercate di mantenere la calma e provate a sbloccare la situazione. Voto - 5

Toro: sarete impegnati sia in amore che al lavoro. La prima parte della settimana la dedicherete alla vostra anima gemella, mentre la seconda parte starete più spesso al lavoro per cercare di recuperare gli incarichi arretrati. Voto - 7,5

Gemelli: sarete meno nervosi rispetto alla settimana precedente e dedicherete più attenzioni al partner, uscendo insieme più spesso, passando delle serate molto romantiche.

Voto - 7,5

Cancro: durante questa settimana avrete voglia di stare assieme al vostro partner il più tempo possibile. Ciò nonostante cercate di non essere troppo assillanti in quanto potreste far innervosire l'amato bene. Voto - 7,5

Leone: avrete molto lavoro da fare durante la settimana. Ciò nonostante sarete felici del carico di lavoro da svolgere in quanto così potrete incrementare i vostri guadagni per poter fare una sorpresa al partner in vista di un evento importante.

Voto - 7,5

Vergine: sarà una settimana stressante per i nativi del segno per via dell'eccessivo carico di lavoro delle prossime giornate. Cercate di recuperare le forze in vista di tale sforzo. Voto - 6

Bilancia: il lavoro procederà normalmente durante la settimana. In amore invece, dovrete prendere la decisione se perdonare il vostro partner oppure doverlo lasciare e cambiare pagina. Per cercare di arrivare ad una soluzione definitiva, verso il fine settimana uscite con gli amici per svagarvi la mente.

Voto - 6,5

Scorpione: avrete voglia di stare in compagnia del vostro partner questa settimana. Inoltre vorrete stare assieme ai vostri amici e familiari. Provate ad organizzare una piccola festicciola insieme a chi più amate. Voto - 8

Sagittario: sarete carichi di energie per portare a termine tutto il lavoro arretrato. Questo vi permetterà inoltre di incrementare i vostri guadagni e organizzare quella cena con il partner che avevate promesso tempo fa.

Voto - 8

Capricorno: la prima parte della settimana procederà molto bene al lavoro, la seconda parte invece potreste subire una battuta d'arresto e ciò potrebbe causarvi del nervosismo. Voto - 7

Acquario: sarete molto creativi al lavoro durante la settimana. Questo vi permetterà di portare a termine velocemente i vostri progetti lavorativi, guadagnandovi il rispetto dei vostri colleghi. Voto - 8

Pesci: questa settimana il lavoro procederà bene, ma la nostalgia e il malumore continuano a farsi sentire.

Cercate di distrarvi magari provando ad uscire con i vostri amici. Voto - 6