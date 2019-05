Anche per i segni zodiacali è giunto il momento di affrontare l'ultimo giorno della settimana. L'Oroscopo del 12 maggio prevede una fase di ripresa per Sagittario e Leone, mentre per i nati sotto il segno dei Pesci questo potrebbe essere il momento buono per concedersi un viaggio.

Oroscopo di domenica 12 maggio da Ariete a Vergine

Ariete: per voi è un momento importante. Sentite che qualcosa sta cambiando soprattutto in amore e troverete maggiori motivazioni.

Oroscopo di domenica 12 maggio.

Con Giove positivo nel segno non mancheranno le occasioni propizie.

Toro: la stanchezza comincia a farsi sentire, dovete cercare di recuperare un po' di energia. Nel lavoro tutto procede per il meglio, ma dovrete fare attenzione alle vostre finanze. Ad ogni modo, il mese di maggio vi permetterà di ottenere molto di più rispetto al recente passato.

Gemelli: avrete l'occasione di risolvere un problema emerso di recente. Ci sarà un po' di agitazione al lavoro, dunque dovrete provare a superare questa fase delicata.

Rapporti positivi con Ariete e Leone.

Cancro: quella di domenica sarà una giornata importante, anche se dovrete fare attenzione a Saturno opposto che rischierà di far nascere qualche discussione di troppo. Sotto il profilo professionale, se avete iniziato una nuova attività o se state svolgendo una nuova mansione, potreste sentirvi sotto pressione.

Leone: vi sentirete forti e questo vi permetterà di risolvere dei problemi in amore. Se avete una relazione in corso riuscirete ad ottenere qualcosa in più grazie alla vostra voglia di fare.

Favoriti i nuovi incontri per i single.

Vergine: finalmente avete superato quella fase in cui non riuscivate ad avere delle risposte, ed entro il 25 del mese giungeranno novità importanti su delle questioni rimaste in sospeso. Le coppie che stanno insieme da tempo e non hanno ancora ufficializzato la propria unione, riusciranno a farlo nei prossimi mesi.

Previsioni astrologiche 12 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia: attenzione alle spese di troppo.

Per fortuna sta per arrivare una settimana migliore sia sul lavoro che negli accordi da stringere con gli altri. Cercate di guardarvi soprattutto da persone dell'Ariete o del Cancro.

Scorpione: in amore potrebbe registrarsi una parabola discendente nei rapporti di coppia. Se siete alla ricerca di qualcosa di nuovo, potrebbe essere la giornata giusta per lasciarsi andare. Vivere dei rapporti occasionali, infatti, potrebbe risultare soddisfacente.

Sagittario: ritroverete un bel po' di forza e finalmente non ci saranno più gli ostacoli che finora avevano bloccato le vostre aspettative verso il futuro.

Domenica positiva anche per i sentimenti.

Capricorno: dovrete superare una condizione di lieve agitazione emersa a metà settimana. Fortunatamente domenica potrete recuperare. In amore, se state vivendo una storia complicata, dalla seconda metà del mese la situazione dovrebbe migliorare.

Acquario: giornata difficile per i rapporti con altre persone. Alcune collaborazioni si potrebbero interrompere ma, al contempo, potrebbero emergerne di nuove. Sul lavoro sentirete la necessità di fare qualcosa in più e di avere maggiore libertà d'azione.

Pesci: periodo positivo per ottenere miglioramenti nel lavoro; saranno favoriti gli spostamenti e i viaggi. Momento interessante in amore, infatti con l'avvicinarsi della metà del mese avrete una maggiore propensione a rapportarvi con gli altri. Le coppie in crisi devono cercare di recuperare.