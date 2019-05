Quella di mercoledì 15 maggio sarà una giornata di tracolli emotivi e causati dallo stress, come per l'Ariete, mentre ci sono anche alcuni segni che avranno motivi di distrazione, come la Bilancia, lo Scorpione e i Gemelli. Alcuni come i Pesci e la Vergine saranno ancora alle prese con il proprio lavoro, anche se i successi sono leggermente altalenanti. Di seguito le previsioni astrologiche per tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì 15 maggio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: siete sul punto di 'sbroccare'.

Non accettate le troppe critiche spesso ingiuste che vi vengono mosse e solo qualcuno a cui tenete vi farà ridimensionare la situazione e farvi calmare. Non è il caso di farvi nemico il capo.

Toro: state perdendo di vista l'amore. Ve ne siete accorti sull'orlo del precipizio e questo rallenta un eventuale riavvicinamento. Siate cauti nell'esporre le vostre lamentele con il partner, perché potrebbero essere fatali per la vostra relazione.

Gemelli: un argomento importante per voi vi darà delle direttive da utilizzare al lavoro.

Il diletto quindi potrebbe sposarsi all'utile. Finanziamenti in rialzo, ma attenti alle uscite: state facendo troppe spese superflue.

Cancro: litigi. Ci potrebbero essere delle divergenze abbastanza gravi fra voi e qualche collega, ma dovete prestare la massima attenzione affinché non vi arrivi una nota disciplinare da parte dei piani alti. E' preferibile preservare il lavoro.

Leone: lavoro stabile, spesso noioso. State agendo meccanicamente e con la testa altrove.

Qualche pensiero vi porta lontano, ma almeno in mattinata rimanete con i piedi ben piantati a terra. Serata romantica con il partner.

Vergine: guadagni in vista. Il duro lavoro a cui vi siete volontariamente sottoposti sarà ricompensato entro la giornata di mercoledì. Potrebbe essere una buona occasione per fare acquisti per la casa e rinnovarla un po'.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: arriva un sospiro di sollievo. Il partner vi fa dimenticare di essere sotto tiro dal vostro capo.

Rimanete allegri e cercate di combattere più che potete lo stress.

Scorpione: tregua. Vi concederete un escamotage per risollevare il vostro umore, al momento seriamente compromesso dalla mole di lavoro con cui avete a che fare. Una gita fuori porta sarebbe l'ideale.

Sagittario: ancora sopraffatti dal lavoro, vi sembra che la serenità non sia più alla vostra portata. Dovete ancora attendere prima di avere del riposo e soprattutto prima di vedere i guadagni che aspettate.

Capricorno: cominciate a perdere colpi. Non è da voi farvi abbattere da qualche acciacco, quindi sarebbe meglio salvaguardare prima la salute, poi il lavoro e il rendimento finanziario. Prendetevi cura di voi stessi.

Acquario: il partner è stanco di sentirvi ripetere sempre le stesse cose: non sarebbe il caso di dedicarvi a più svaghi oppure ad un hobby? Attenti a non far convergere le vostre energie in un atteggiamento troppo aggressivo.

Pesci: le amicizie al momento sembrano lontane anni luce, essendo indaffarati la cosa non vi tocca più di tanto. Lo scarso rendimento vi fa saltare un po' i nervi, ma state continuando a mantenere alte le aspettative.