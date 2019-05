L'Oroscopo di martedì promette bene per ciascun segno zodiacale, elargendo delle dritte utili sia per gli affetti che per approfondire le opportunità in ambito lavorativo. Le seguenti previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire segno per segno.

L'oroscopo di martedì

Ariete: gli astri vi conferiscono la carica giusta per riflettere e agire, attingendo a quella sicurezza in voi stessi che è innata nel segno dell'Ariete. La grinta vi farà superare qualche ostacolo in ambito lavorativo e una maggiore chiarezza vi farà prendere le decisioni giuste in amore.

Toro: la congiunzione appena formatasi di Mercurio con Urano è molto eccitante e rappresenta un momento stimolante per voi amici del Toro. La mente è più intuitiva del solito e il ritmo è talmente veloce che non riuscirete a tenere sotto controllo le nuove idee.

Gemelli: la Luna entra nel vostro cielo e vi sentirete alquanto nervosi, quindi non accetterete critiche dai colleghi e dal partner. Utilizzate un autocontrollo che non vi faccia perdere l'obiettività, moderando quell'impulsività e trasformandola in una intraprendenza costruttiva.

Cancro: la vostra mente inizia a mettersi in moto per trovare le giuste soluzioni ai problemi di cuore che vi affliggono. Anche per quanto riguarda la situazione familiare è in atto un miglioramento, qualcosa cambierà in positivo.

Leone: la vostra vita acquista una maggiore incidenza grazie agli influssi di Urano e Sole dal domicilio del Toro. Questi due pianeti, in collegamento tra loro, innescheranno delle energie capaci di aprirvi al cambiamento, quasi costringendovi a lasciare i vecchi schemi cristallizzati.

Vergine: la vostra velocità di pensiero sarà accelerata alla massima potenza, tanto che potreste anche sentirvi eccessivamente nervosi per via di un sovraccarico stimolante e troppo ritmato. Incanalate questa energia nel lavoro e otterrete successo, poi a casa cercate il vostro relax nel focolare domestico.

Buone opportunità nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: puntate tutto sui due pianeti Luna e Marte, che in posizione di trigono rispetto al vostro cielo vi renderanno intuitivi e molto dinamici.

Lo spirito di iniziativa conferitovi beneficerà soprattutto le attività indipendenti. In amore attenzione a non essere troppo incostanti nei confronti dei sentimenti.

Scorpione: il Sole e Urano in opposizione non riusciranno a confluire i loro effetti benefici nel vostro cielo e vi sentirete nervosi e irritabili. Cercate di moderare un atteggiamento troppo brusco che vi potrebbe creare problemi sul lavoro e in ambito affettivo, tenete a freno una lingua troppo tagliente.

Sagittario: la Luna dirimpettaia nel domicilio dei Gemelli vi innervosisce un po' e potreste sfoggiare un comportamento instabile dovuto a sbalzi d'umore eccessivi. Una sorta di ribellione e di arroganza sul lavoro non vi farà indirizzare le energie al meglio e anche in amore sarete molto capricciosi.

Capricorno: non ve la sentirete di aprirvi al cambiamento, ma utilizzerete una certa riflessività per approfondire la situazione lavorativa attuale e perfezionarla. Così come sul lavoro, aprite la vostra mente anche nei confronti degli affetti.

Acquario: brillanti e indipendenti, sarete aperti agli altri e alle novità attingendo a una fonte originale che vi conferisce idee geniali. Il lavoro di gruppo sarà facilitato da questo atteggiamento intuitivo e diplomatico, in amore invece non siate troppo volubili.

Pesci: sarete dubbiosi e molto presi dai problemi e dalla solita routine, tanto che non vi accorgerete che il vostro partner condivide le vostre scelte e vi spalleggia, affrontando con voi mille difficoltà. In due il peso sarà più leggero.