La seconda settimana di maggio entra definitivamente nel vivo. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 7 maggio 2019. Novità e cambiamenti per i dodici segni ed ecco nel dettaglio verso quali previsioni andremo incontro durante la giornata di oggi. Amore, lavoro e salute saranno assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: in questa fase se ci sono stati problemi, ora è possibile guardare al futuro con maggiore ottimismo. L'amore ora torna protagonista, tornerete a vivere emozioni importanti.

Oroscopo 7 maggio: la giornata

Toro: queste sono giornate di recupero per i nati sotto questo segno, rispetto al passato c'è una ripresa maggiore. Alcuni riferimenti nel lavoro però potrebbero essere cambiati e non sono escluse scelte diverse.

Gemelli: ad alcuni nati nel segno hanno promesso un cambiamento per questo la fase ora è quella giusta per intavolare qualcosa di nuovo, per fare qualcosa in più.

Cancro: per i nati sotto questo segno il recupero è netto, anche se dalla fine di aprile c'è un contrasto in amore.

A livello lavorativo, se c'è stato uno scontro questo può essere superato.

Leone: durante la giornata di ieri eravate fuori forma ma oggi si recupera molto, parte una fase di ripresa. Risposte e consensi in arrivo in questo momento.

Vergine: per i nati sotto questo segno l'amore è importante, ma se vi manca qualcosa, dal punto di vista economico non siete sereni. Attenzione per questo ai conti in sospeso. Novità in arrivo.

Previsioni 7 maggio 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: in questa giornata i fastidi fisici dovrebbero essere superati, e adesso le cose stanno andando meglio per voi e riuscite ad ottenere qualcosa in più rispetto al passato.

Scorpione: questo è un momento di riflessioni profonde. Avete comunque la capacità di reagire ma dovete farlo con molta attenzione, soprattutto in amore.

Sagittario: in amore ci sono piccoli o grandi dubbi che devono essere affrontati con più serenità. In questo momento è consigliato non essere troppo gelosi perché questo sentimento potrebbe rovinare i rapporti.

Capricorno: alcuni problemi saranno risolti a breve per i nati sotto questo segno zodiacale.

In amore oggi rapporti con una persona della Vergine e del Cancro.

Acquario: in questo momento c'è una situazione di maggiore energia. Peccato però che voi siate sempre troppo nervosi e questo potrebbe essere un problema di non poco conto in questa giornata.

Pesci: per i nati sotto questo segno queste sono giornate di recupero parziale. Molti vorrebbero che le cose andassero meglio, ma c'è in questo momento chi si oppone alla vostra volontà. Credete di più in voi e nelle vostre capacità.