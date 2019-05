Primo fine settimana del mese di maggio per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 4 maggio 2019 e le novità astrologiche per tutti e dodici segni. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in questo momento ci sono stelle fortunate, di grande interesse per voi, che vi danno maggiore forza e coraggio di agire. Questo è un momento importante da sfruttare e che vale anche per l'amore.

Toro: per i nati sotto questo segno gli amori che nascono ora sono interessanti.

Oroscopo 4 maggio 2019: la giornata

Fortunate sono le nuove amicizie le nuove conoscenze. Giornata positiva anche nel lavoro.

Gemelli: questo è un periodo che per alcuni potrà essere di rinascita, ma dovrete fare attenzione ad alcune questioni di carattere economico che potrebbero creare non pochi disagi.

Cancro: in questo momento qualcuno potrebbe essere trovato in una condizione difficile per l'amore. Occorre recuperare. A livello lavorativo qualcuno ha perso soldi, controllate meglio le vostre uscite.

Pubblicità

Leone: in questo momento si può cominciare a guardare al futuro con maggiore fortuna e con energia in più. A livello lavorativo arrivano maggiori novità, ci saranno dei cambiamenti se avete fatto delle richieste in passato.

Vergine: in questo momento c'è ancora di rivedere qualche conto in sospeso. Da lunedì prossimo ci sarà Mercurio a rafforzare una condizione di miglioramento generale che vi permetterà di riprendere quota in vista delle prossime settimane.

Previsioni 4 maggio 2019: la giornata

Bilancia: ultimamente c'è stato qualche problema a livello fisico, un calo che porterà alcune difficoltà. Attenzione a questo punto debole nella vostra vita, ma a breve si riparte.

Scorpione: queste sono stelle che proteggono i nati sotto questo segno zodiacale. L'amore riprende quota, ma sembrate essere troppo critici con voi stessi, non fatevi coinvolgere troppo dagli eventi.

Sagittario: le amicizie che nascono adesso possono diventare importanti.

Pubblicità

Non sottovalutate i rapporti sentimentali in questa giornata. Alcuni progetti di lavoro si concretizzeranno a breve.

Capricorno: molti i nati sotto questo segno avranno notato che ultimamente è stato difficile fare tutto. Fortunatamente il fine settimana che parte ora aiuta il recupero.

Acquario: i nati sotto questo segno amano sempre la chiarezza e la coerenza, ma questo è un periodo troppo confuso e troppo nervoso che vi sta mettendo in difficoltà.

Pubblicità

Attenzione a questo fattore.

Pesci: non sottovalutate un piccolo incontro della giornata. In questo fine settimana ci saranno comunque dei momenti di maggiore tranquillità per voi, sfruttate al massimo queste occasioni.