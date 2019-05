La giornata di giovedì 23 maggio, sarà all'insegna del lavoro per molti segni zodiacali. Tra questi in particolare troviamo Pesci e Sagittario. La Bilancia vivrà una giornata positiva, dopo le precedenti decisamente di poco conto, mentre la Vergine godrà di sentimenti positivi nei confronti del partner. Ancora problemi per il Toro, che passerà un altro giorno circondato da problemi da risolvere.

Di seguito, le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 23 maggio 2019 segno per segno

Ariete: situazione positiva per i nativi del segno. Ritornerà la calma in voi che vi permetterà di svolgere meglio il vostro lavoro e in più vi farà recuperare punti nei confronti del vostro partner. Voto - 7,5

Toro: il nervosismo sarà protagonista della vostra giornata, tant'è che ci potrebbero essere delle liti inaspettate.

Dovrete fare i conti inoltre con alcuni problemi di coppia con il partner. Voto - 6

Gemelli: quest'oggi il lavoro vi sembrerà finire in fretta e tornando a casa, avrete voglia di uscire nuovamente assieme al vostro partner per una romantica cena insieme. Voto - 8

Cancro: dopo le precedenti giornate passate male, oggi la situazione per i nativi del segno migliorerà decisamente, anche se ancora qualche problema continua a persistere. Voto - 7

Leone: al lavoro sarete particolarmente attivi, ciò nonostante i vostri sforzi potrebbero non essere apprezzati dai vostri colleghi.

Verso sera, la vostra relazione di coppia risulterà essere molto passionale. Voto - 7

Vergine: sarete molto attivi al lavoro quest'oggi, al punto da dedicarvi totalmente ad esso. Ciò nonostante verso sera, potreste tornare a casa molto stanchi. Voto - 7

Bilancia: la vostra situazione economica comincia a risollevarsi e con il partner ritroverete la fiducia che avevate fino a qualche giorno fa. Voto - 7,5

Scorpione: problemi con il partner durante questa giornata di giovedì a causa di alcune gelosie.

Cercate di affrontare la situazione con maturità. Voto - 6,5

Sagittario: potreste riscontrare qualche problema di tipo economico quest'oggi quindi, cercate di non spendere troppi soldi per oggetti attualmente non necessari. Voto - 6,5

Capricorno: dopo alcune giornate sottotono al lavoro, oggi cercherete di impegnarvi con una nuova filosofia e con un po' d'impegno, riuscirete a ritrovare quella fiducia in voi stessi che vi mancava da un po'. Voto - 7,5

Acquario: migliora il vostro umore rispetto ai giorni precedenti, e questo farà in modo da ristabilire la fiducia con il partner e recuperare i rapporti con i familiari.

Voto - 7,5

Pesci: giornata all'insegna del lavoro per i nativi del segno. Ciò nonostante, non vi sembrerà una giornata particolarmente pesante e verso sera avrete una cena romantica con l'amato bene. Voto - 8