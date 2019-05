L'Oroscopo di domani punta un riflettore sulle opportunità professionali e sugli affetti, indicando una via da seguire per raggiungere la serenità e il benessere. Le previsioni astrali approfondiscono le sensazioni di ciascun segno zodiacale, con precisione e affidabilità.

Buone opportunità nell'oroscopo di martedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: otterrete i riconoscimenti meritati in ambito lavorativo, dopo il faticoso lavoro svolto e sarete apprezzati per le vostre capacità e il vostro impegno. In amore, Sole e Venere vi sorridono dal domicilio, elargendovi serenità e slancio vitale.

Toro: la situazione amorosa sarà ricca di eventi imprevedibili con Venere nel segno. I nuovi incontri non mancheranno per voi single e voi che siete in coppia potrete rimettere in moto alcuni progetti accantonati, utili per rinvigorire la relazione di coppia.

Gemelli: una Luna poco armonica vi butta un po' giù di morale e potreste essere troppo arroganti nei confronti del partner. In ambito lavorativo, aprite maggiormente le vostre vedute mentali, analizzando bene la situazione ed evitando di commettere imprudenze.

Cancro: l'elemento acqua che contraddistingue voi amici del Cancro smorza un po' gli effetti di un Marte esplosivo e dirompente, ospite nel vostro cielo. In compenso però sarete più coraggiosi nell'affrontare le "oscurità" della vita, anche se molto legati ai ricordi passati.

Leone: l'astro venusiano vi sfida in amore, poiché in quadratura, esortandovi ad apportare le giuste modifiche o a cambiare strategia per raggiungere la felicità, magari condividendo nuove sensazioni insieme e allentando i freni.

Vergine: non trattenete dentro di voi la carica energetica di Marte che come una bomba a orologeria, potrebbe esplodere all'improvviso, scatenando una vera e propria "strage emotiva". In amore, adotterete la tecnica del ricatto emotivo, vincendo le battaglie sul piano psicologico più che su quello combattivo.

Previsioni astrali segno per segno

Bilancia: l'influsso dell'astro lunare si fa sentire per voi amici della Bilancia e sarete molto allegri e gioviali, affrontando anche le avversità con il sorriso sulle labbra. Avete bisogno di nuovi stimoli in amore e vi contornerete di persone che ve li garantiscano.

Scorpione: l'oscurità emotiva vi affascina e con Marte in caduta nel domicilio del Cancro assorbirete questo influsso misterioso che vi spingerà a svolgere battaglie in maniera indiretta, usando l'astuzia e una grande opera di convincimento per vincere.

Sagittario: curiosi e molto entusiastici nei confronti della vita, amerete stare all'aria aperta e praticare sport. La Luna nel vostro segno vi farà vivere le emozioni in modo ottimistico, ma non tollererete colui che cercherà di dominare le vostre emozioni.

Capricorno: finalmente vi siete liberati della quadratura di Venere che si faceva sentire in amore. Adesso potrete approfondire la sfera amorosa e guardare ai sentimenti con più serenità. In ambito lavorativo i rapporti con i colleghi saranno più fluidi.

Acquario: sempre in continuo movimento, investirete energie nel lavoro, cercando di ottenere il massimo risultato. Il vostro senso dell'umorismo vi sarà alleato per smorzare alcune tensioni amorose, derivanti da una Venere in quadratura.

Pesci: In amore apritevi maggiormente al dialogo ed esternate le sensazioni che provate, saranno di sicuro utili a voi single. Il lavoro vi richiederà uno slancio in più per concretizzare i vostri progetti, allora rimboccatevi le maniche, cari amici dei Pesci.