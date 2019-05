La giornata di martedì 28 maggio sarà lavorativa, e quindi per il Cancro, per la Bilancia e per il Leone non ci sarà nulla di meglio per incrementare la loro autostima e il loro successo. Qualcuno però potrebbe lamentarsi per il troppo lavoro oppure lavorare proprio per distrarsi da propri problemi, come l'Acquario ed i Pesci. Questi in particolare si stanno allontanando da Nettuno, il che li rende più razionali anche se ancora di malumore.

Amore al top per Toro e Sagittario, amicizie per Vergine.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: vi sentite ancora piuttosto disorientati dagli eventi di questi giorni che si sono succeduti l'uno dietro l'altro, e ora avrete bisogno soltanto di una meritata pausa. Prendervi un giorno dal lavoro potrebbe servire.

Toro: meglio l'amore. Il lavoro stabile e con successi altalenanti non vi sempre così tragico, dal momento che il partner sarà con voi più disponibile ed aperto.

In programma potrebbe esserci un appuntamento romantico.

Gemelli: litigi. Si potrebbero sviluppare delle tensioni all'interno della coppia o della famiglia di origine di natura economica. Oltre a provocarvi un forte stress, questa situazione potrebbe anche essere dannosa per la salute.

Cancro: i colleghi si congratuleranno per le vostre performance lavorative, ma il fronte amoroso potrebbe essere trascurato da entrambe le parti. Dovreste fare chiarezza con un amico di vecchia data o con un ex.

Leone: i successi vi sortiranno finalmente i risultati economici che avete tanto atteso. Nel pomeriggio potreste già pensate di spendere qualcosina per voi stessi, ma pensateci bene prima di fare acquisti superflui immediatamente.

Vergine: disorientati. I cambiamenti recenti vi hanno messo in una condizione di forte svantaggio oltre che di totale confusione. I malumori non si faranno attendere, ma potreste rimediare con la compagnia di qualche amico fidato.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: sarete ancora incentrati sul lavoro affinché la vostra situazione migliori. Però il capo potrebbe tartassarvi ancora a lungo sul vostro rendimento lavorativo diretto. Cercate di ignorarlo, per il momento.

Scorpione: ci sarà in serbo un incarico che soltanto voi potrete svolgere sul posto di lavoro. Condividerete i successi mattutini con il partner con qualcosa di speciale, una serata romantica vi attenderà.

Sagittario: la complicità nella vostra coppia vi farà prendere una decisione importante per il proseguimento della vostra storia d'amore.

Ma dovrete ancora fare i conti con le finanze piuttosto scarse.

Capricorno: decisamente giù di corda. Non ci sarà molta empatia fra voi e chi vi circonda, e dovrete cercare di “sbollire” da soli, per il momento. Il lavoro potrebbe causarvi qualche frustrazione, ma nulla che non si possa risolvere.

Acquario: impegnati. Potreste avere qualche lavoretto extra, ed anche se non vi lamenterete all'inizio farete le vostre rimostranze una volta a casa oppure con gli amici.

Il riposo però sarà il punto cardine della serata.

Pesci: lavorare non vi fa pensare e non vi fa cadere nella nostalgia, e martedì per non soccombere ai ricordi sarete più produttivi del solito. Se doveste rivedere qualcuno di vecchia data, il vostro umore peggiorerà.