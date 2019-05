L'Oroscopo dell'amore per i single diventa ricco di speranze e sogni, tutti da concretizzare seguendo i consigli elargiti nelle previsioni astrologiche di lunedì, frutto dello studio dei transiti astrali favorevoli.

Previsioni astrologiche di lunedì

Ariete: la Luna in congiunzione con il pianeta Giove riempie il vostro cielo di una sensibilità emotiva e positiva.

Avrete fiducia nel domani e nelle nuove relazioni, puntando su un intuito che sprigiona sensazioni che solo il tempo potrà confermare come veritiere.

Toro: Venere vi garantisce amore poiché posizionata nel vostro cielo, ma dovrete capire bene quali sensazioni vi creano squilibrio affettivo, bloccandovi nell'aprirvi all'amore. Agitati e instancabili, girerete senza meta nella sfera affettiva, perdendo il controllo delle emozioni.

Gemelli: vi aprirete alle storie amorose con spirito avventuriero e una certa imprudenza conferitavi da una Luna in opposizione.

L'oroscopo dell'amore per i single, 20 maggio.

Non allargate troppo i vostri orizzonti sentimentali, producendo dei sogni che poi alla fine potrebbero risultare irrealizzabili.

Cancro: Marte nel vostro cielo vi conferisce una sferzata d'energia e nuova voglia di rimettervi in gioco in amore. Magari prendete in considerazione l'idea di rivoluzionare il vostro look o di iscrivervi in palestra, in questo modo curerete l'aspetto fisico e faciliterete i nuovi incontri.

Leone: avete voglia di divertirvi, di sperimentare situazioni nuove e aprirvi alle amicizie con ottimismo.

Allora organizzate delle feste o delle uscite divertenti, potreste incontrare una persona che vi faccia battere il cuore.

Vergine: la vita statica, soprattutto quella amorosa, vi crea insoddisfazione. Marte vi è complice dal domicilio del Cancro e cerca di smuovervi, spronandovi a passare all'azione per attuare la vostra strategia sentimentale e conquistare l'amore. Attenzione, potrebbero ritornare dal passato vecchie 'fiamme'.

Astri e oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avete a disposizione un grande dispendio di energie benefiche, tutte da investire nell'amore, ma vi manca la volontà e non riuscite a individuare degli obiettivi, per poi concretizzarli.

Ritrovate nuovi stimoli, magari lasciandovi trascinare dall'entusiasmo degli amici.

Scorpione: non sarete molto aperti alle nuove storie amorose, forse i transiti planetari vi rendono molto suscettibili alle novità e rischierete di chiudervi a riccio nei confronti di un ammiratore che non aspetta altro che un vostro sì.

Sagittario: non assumete un atteggiamento lagnoso nei confronti dell'amore, che magari adottate per cacciare fuori delle sensazioni ansiose.

Piuttosto datevi da fare nello sconfinato orizzonte amoroso, il fascino e la fortuna non vi mancheranno, con Luna e Giove in congiunzione.

Capricorno: i 'fuochi di paglia' non vi interessano, voi cercate una persona che vi coinvolga corpo e mente, quindi sarete molto selettivi in amore. Avete bisogno di un partner che capisca la vostra personalità, Venere vi aiuterà a trovarla.

Acquario: puntate sull'aiuto di un'amica per mettere in pratica i vostri progetti amorosi.

Magari un appuntamento ci sarà. ma manterrete un certo distacco, vivendo le emozioni in modo controllato. Il finale sarà a sorpresa e sarete voi a sceglierlo.

Pesci: se in una determinata situazione amorosa non trovate proprio un escamotage per concretizzare i sogni e far sì che una nuova storia prenda il volo, cercate l'aiuto o il consiglio di una persona a voi cara, che saprà riportarvi con i piedi per terra e indirizzarvi verso una strategia logica e attuabile.