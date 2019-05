Procede a passo spedito l'ultima settimana di maggio per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 28 maggio e le novità che porteranno stelle pianeti. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: da questa sera la Luna sarà nel vostro segno zodiacale. Il mese in arrivo, quello di giugno, sarà importante. Per questo motivo, fin da oggi, è necessario programmare bene tutto quello che c'è da fare.

Toro: in questo momento potreste risolvere una questione legata ad una casa. Se dovete effettuare un cambiamento o fare una scelta questo è un periodo favorevole, è una fase del mese che vi permette di ottenere di più.

Gemelli: questo è un ottimo cielo per coloro che hanno un'attività part-time. Grazie al Sole nel vostro segno avrete un discreto successo anche in amore.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale che hanno un contenzioso personale o familiare c'è la necessità di risolverlo entro e non oltre la giornata di domani.

Oroscopo 28 maggio 2019: la giornata

A livello lavorativo saranno importanti le scelte che farete oggi.

Leone: un amore che sembrava importante agli inizi di questo mese ora è sottoposto a dura prova, molti hanno notato che non c'è abbastanza tempo per amare. Dovete dare più spazio ai sentimenti.

Vergine: le quattro giornate in arrivo saranno interessanti, anche se alcuni nati sotto questo segno sembrano essere a disagio. Nel lavoro poche le entrate e troppe le cose da fare, gestite al meglio il vostro tempo.

Previsioni 28 maggio 2019: la giornata dei segni

Bilancia: con il Sole e Mercurio favorevoli, buoni i vantaggi che arriveranno in questa giornata. Nel lavoro sono favoriti gli spostamenti e i nuovi viaggi.

Scorpione: questo non è un periodo positivo per i sentimenti, sono poche le nuove storie che stanno nascendo. Potreste consolarvi con una nuova conoscenza.

Sagittario: i nati sotto questo segno zodiacale, che devono parlare di cose importanti, devono riflettere bene prima di buttare tutto all'aria.

Oggi sarete incontenibili, dovete gestire al meglio le parole e i rapporti con gli altri.

Capricorno: in questa giornata i sentimenti vanno meglio rispetto ai giorni scorsi, ma quello che vi interessa è mettere a posto una questione di carattere lavorativo. Sfruttate al meglio la giornata per risolvere un contenzioso.

Acquario: i pensieri sono tanti. Ultimamente si è interrotto un rapporto di lavoro o qualcosa è cambiato. Per questo motivo, cercate di adeguarvi a questi tempi di novità.

Pesci: grazie al transito della Luna nel segno, la giornata sarà utile per mettere in chiaro questioni di rilievo che non andavano da tempo e portarle ad una soluzione che mancava.