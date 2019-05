Inizia l'ultima settimana del mese di maggio. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Se il Cancro potrà accusare una certa stanchezza, il Toro vivrà belle emozioni in ogni campo.

Ariete: sarà una buona settimana; soprattutto nella parte centrale del periodo avrete delle buone intuizioni, utili per il lato lavorativo. In amore potrete fare degli incontri fortunati, quando la luna sarà nel segno.

Cercate di evitare polemiche inutili. In campo professionale, se ci sono delle situazioni in sospeso, cercate di risolverle il presto possibile.

Toro: con la Luna nel segno vivrete una buona settimana, soprattutto nel weekend. In campo lavorativo vi sentite particolarmente forti ed avete voglia di lanciare dei nuovi progetti. Per l'amore, con Venere nel segno, farete dei passi avanti e troverete un nuovo equilibrio con il partner.

Gemelli: l'inizio della settimana non sarà semplice da gestire, potrebbero esserci delle tensioni.

Oroscopo della settimana per tutti i segni

In campo amoroso, con Mercurio nel segno, potrete vivere delle grandi emozioni. Chi ha avuto un momento difficile può contare su una fase di revisione. Nel lavoro ci saranno dei cambiamenti che non saranno facili da gestire.

Cancro: settimana stancante per il segno, tuttavia un momento di ripresa ci sarà nel weekend. Evitate azzardi, soprattutto per quel che riguarda il settore professionale; cercate di evitare spese inutili perché potrebbero nascere dei conflitti.

In amore, se vi interessa una persona buttatevi: non esitate troppo altrimenti potreste rimanere bloccati.

Leone: la parte centrale della settimana sarà la migliore, sfruttatela al meglio per fare dei passi avanti importanti sia nel lavoro che in amore. In campo professionale aumenta la vostra energia, ci saranno delle buone occasioni grazie anche a Giove dalla vostra parte. Se ci sono dei problemi, questi si potranno risolvere. In campo amoroso, le relazioni nate da tempo potranno avere una riconferma.

Le relazioni appena instaurate hanno bisogno di maggiori dimostrazioni.

Vergine: settimana sottotono, non sarà facile da gestire. Nel lavoro le giornate migliori saranno quelle del weekend, ma ci saranno problemi con i collaboratori. In amore potrebbero ritornare dei problemi legati al passato; le giornate saranno particolarmente conflittuali, cercate quindi di mantenere il più possibile la calma.

Oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia: con Giove in opposizione potrebbero nascere dei conflitti, soprattutto a livello professionale.

Evitate di strafare e cercate di rilassarvi, specie nel fine settimana quando le giornate saranno più favorevoli. In campo amoroso sentite la necessità di fare dei passi avanti: se una persona vi interessa fateglielo sapere perché potreste ricevere una risposta affermativa.

Scorpione: la settimana sarà interessante, giornate difficili quelle del weekend. In campo lavorativo l'inizio del nuovo mese sarà sottotono: dovrete risolvere dei problemi, ma non sarà difficile perché le stelle sono dalla vostra parte. In campo amoroso ci sono delle situazioni da sistemare.

Sagittario: settimana tranquilla per il segno. Nel lavoro ci saranno alcune evoluzioni positive da sfruttare a proprio vantaggio. In campo sentimentale le nuove storie d'amore potrebbero avere qualche problema. Vi sentite particolarmente agitati in questo periodo, nelle prossime settimane vi sentirete meglio.

Capricorno: settimana faticosa, potreste risentire di momenti di agitazione. Se sentite la necessità di agire, pazientate. In campo lavorativo potreste affrontare dei problemi riguardanti una collaborazione. In amore vi sentite determinati, ma è importante che verifichiate un rapporto prima di buttarvici a capofitto.

Acquario: settimana confusa per il segno, evitate azzardi soprattutto nel weekend. In campo lavorativo sentite l'esigenza di fare dei cambiamenti, ma è possibile che ciò che desiderate non è la cosa giusta per voi. In campo sentimentale potrebbero nascere dei problemi legati al campo professionale. Siate cauti, soprattutto nel weekend.

Pesci: non sarà una settimana particolarmente importante per il segno, anche se potreste avere delle intuizioni, ma valutatele bene. In campo lavorativo, soprattutto nella parte iniziale del periodo, potrete sistemare alcune questioni in sospeso. In amore cercate di non fare passi falsi.