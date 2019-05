Giovedì 6 giugno lo Scorpione sarà tra i favoriti della giornata, con il suo mix di amore, passione e ottimo rendimento lavorativo che procurerà invidia anche a qualche collega. Novità positive per Bilancia e Leone: meno lavoro e più risultati offriranno loro il relax necessario per superare la giornata.

Di seguito, le previsioni astrologiche di giovedì per tutti i segni dello zodiaco.

Pubblicità

Pubblicità

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: meglio i rapporti interpersonali. Sarete più tranquilli nelle conversazioni e anche su alcuni argomenti che per voi sono 'scottanti'. Forse le energie sono andate un po' perdute, ci sarà anche il rischio di ammalarsi.

Toro: un progetto vi terrà occupati sul posto di lavoro. Dovrete stare attenti a qualche collega, dal momento che potrebbe farvi uno scherzetto. In serata potreste percepire un leggero nervosismo.

Oroscopo 6 giugno: Toro impegnato, Ariete amichevole, Vergine in attesa

Gemelli: il Sole si sta allontanando, per tale ragione potrebbero nascere delle tensioni fra voi e alcuni membri della vostra famiglia.

Cancro: voglia di famiglia. Avrete occasione di stare con la vostra famiglia di origine un po' più a lungo e di riflettere su alcuni aneddoti del vostro passato, per analizzare meglio il vostro presente. Serata con il partner.

Leone: lavoro in salita. Arriveranno i primi segnali concreti di successi acquisiti negli ultimi giorni.

Pubblicità

Quindi saranno in arrivo compensi economici ed elogi da parte di qualche componente della vostra cerchia lavorativa.

Vergine: chiarimenti in sospeso. Non sarete tranquilli a causa di alcuni problemi non affrontati con il partner e che vi distraggono particolarmente. Concedete a voi stessi e al partner il tempo e la modalità adatta per intavolare un discorso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il relax continuerà. Non ci saranno ancora scossoni sul piano lavorativo, quindi il nervosismo resterà stabile sotto la media.

Sarà un ottimo periodo da dedicare all'amore e a rafforzare l'intesa con il partner.

Scorpione: giornata fra le migliori. Eros e successi si mescolano in un giovedì intenso e appagante. Per voi single giorno di conquiste, forse definitive. Poco feeling in ambito familiare, ma le tensioni saranno allentate.

Sagittario: energie e idee saranno utilizzate direttamente sul posto di lavoro. Sarà concesso osare un po' a vantaggio del rendimento economico.

Pubblicità

Salute ottima, ma non tirate troppo la corda o potrebbe spezzarsi.

Capricorno: amore in calo. L'intesa potrebbe essere seriamente compromessa da qualche incomprensione. Sarà meglio chiarire.

Acquario: rivedrete un vecchio amico che credevate ormai lontano sentimentalmente. Sarà il caso di farvi una lunga conversazione su alcune motivazioni valide, ma la fiducia potrebbe crollare sensibilmente.

Pesci: lavoro in rimonta. Ritroverete la grinta necessaria per continuare un progetto lavorativo che richiedeva la vostra attenzione.

Pubblicità

Ottime le finanze, ma evitate di spendere i vostri soldi in cose inutili e senza senso.