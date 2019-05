Le ultime giornate di maggio scorrono veloci e presto accoglieremo il nuovo mese, quali presagi avranno gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Sagittario? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il nono segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese non sarà privo di tensioni per quanto riguarda l’ambito sentimentale, all’interno dei rapporti di coppia non mancheranno i momenti di indecisione, soprattutto se vivete una relazione appena nata.

Pubblicità

Pubblicità

In ambito lavorativo la situazione migliora rispetto ai mesi precedenti, si possono ottenere dei buoni risultati. Per quanto di guarda il fisico, invece, sarà bene prestare maggiore attenzione, evitare sforzi superflui e quando possibile cercare di riposare al meglio corpo e mente.

Previsioni astrologiche Sagittario, giugno: amore, lavoro e salute

Amore: il mese di giugno si rivelerà sottotono per il Sagittario per quanto riguarda i sentimenti. Litigi e discussioni non mancheranno all’interno del rapporto di coppia, in diversi casi la causa scatenante potrebbe derivare dal lavoro, fonte di stress ed impegni in crescita.

Oroscopo Sagittario giugno 2019 - blastingnews.com

Il rischio maggiore lo vivranno le coppie nate da poco: dove non c’è fiducia e complicità, aumenterà il nervosismo e la tensione. La giornata del 23 giugno sarà la più difficile del periodo, mentre dal 25 sarà possibile trovare delle soluzioni. Non sarà un mese favorevole per i single alla ricerca dell’anima gemella. Non avrete molto tempo da dedicare alla ricerca dell’amore, la vostra mente sarà impegnata da altro.

Lavoro: Giove in aspetto favorevole porterà delle novità all’interno dell’ambito lavorativo, quello di giugno sarà un mese favorevole per le attività imprenditoriali e per gli affari.

Pubblicità

I progetti e le collaborazioni che inizieranno in questo periodo dell’anno si riveleranno importanti per il futuro e potrebbero portare ad una stabilità economica da tempo ambita. Chi è a capo di un’attività potrebbe avere l’intuizione giusta per concludere una vendita importante o fare un buon investimento. Anche per i più giovani è un momento importante, chi deve dare un esame riuscirà a superarlo senza troppe difficoltà, qualcuno potrebbe anche ricevere le prime proposte di tipo lavorativo.

L’unica accortezza bisognerà prestarla durante le giornate che vanno dal 12 al 18 giugno quando, soprattutto dal punto di vista finanziario, potrebbero nascere delle problematiche da risolvere.

Salute: non è un cattivo momento per quanto riguarda la salute, tuttavia, durante il mese di giugno, il Sagittario farà bene a prestare maggiore attenzione. Come anticipato, il lavoro assorbirà la maggior parte del vostro tempo e delle vostre energie, questo vi farà accumulare stress e nervosismo, che inevitabilmente si ripercuoteranno sulla vostra salute fisica e mentale.

Pubblicità

Cercate di sfruttare le giornate libere per riposarvi, concedervi qualche coccola e staccare i pensieri.