Oroscopo di venerdì 3 maggio 2019: parte una nuova giornata per i segni che anticipa un nuovo fine settimana. Arrivano le previsioni e le novità del nuovo giorno, con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Dall'Ariete ai Pesci, vediamo verso quali cambiamenti e quali novità porteranno oggi stelle e pianeti ai dodici segni dello zodiaco.

Ariete: questo è un momento positivo per i rapporti interpersonali. Avrete maggiori opportunità in amore e nel lavoro. La Luna oggi si trova nel vostro segno, per questo motivo si presenteranno maggiori occasioni.

Toro: chi ha un amore in bilico può salvare o cercare anche nuovi punti di arrivo o nuove soluzioni. In questo momento però alcuni sembrano isolati e privi di rapporti sentimentali.

Gemelli: non si può dire che in questo momento state attraversando una fase semplice. Nel complesso però non preoccupatevi perché arriveranno soluzioni anche a queste difficoltà.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale la situazione è caotica a livello amoroso. Nelle prossime due giornate il consiglio è quello di avere maggiore pazienza nei rapporti.

A livello lavorativo è un momento positivo.

Leone: questo è un periodo di grande fermento, anche se ci sono diverse cose che dovete cercare di concludere. Non perdete troppo tempo e agite subito.

Vergine: per i nati sotto questo segno quello che state vivendo è un periodo di lieve ribasso, non riuscite a rimanere un attimo tranquilli. Per chi è solo da tempo è meglio non isolarsi troppo.

Previsioni 3 maggio: la giornata dei segni

Bilancia: molti in questi giorni sono presi da questioni d'amore irrisolte, problemi familiari da esaminare bene.

Nel lavoro invece periodo positivo.

Scorpione: a livello amoroso manca poco ad un grande rilancio. In questa fase però non bisogna lasciarsi prendere dalle emozioni negative.

Sagittario: in questo momento potreste sentirvi più amati o avere un buon successo personale. Nel lavoro i rapporti con gli altri contano.

Capricorno: in questo giorno è consigliato di mantenere la calma in amore. Se dovete prendere un'iniziativa, vi conviene aspettare la giornata di sabato prossimo.

Acquario: questo è un periodo caratterizzato dal nervosismo.

Potreste chiudere i rapporti che non meritano più di essere vissuti e portati avanti. Valutate bene questo aspetto.

Pesci: in questo momento avete una grande agitazione che deve essere tenuta sotto controllo. Nei rapporti con gli altri meglio avere prudenza e non entrare in situazioni conflittuali che potrebbero rovinare qualcosa.