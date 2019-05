L'Oroscopo dell'amore per i single illumina i cuori di ciascun simbolo zodiacale, elargendo delle premonizioni utili a raggiungere la felicità amorosa. Le previsioni astrali di sabato indicano una via per intraprendere il cammino verso una nuova consapevolezza.

L'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: divisi tra la tenerezza e un atteggiamento più materiale nei confronti dell'amore, ricercherete il piacere scovandolo nei luoghi più reconditi, poiché spinti da un desiderio di appagamento e affettuosità che solo i rapporti sentimentali possono regalare.

L'oroscopo dell'amore per i single, 4 maggio.

Toro: il vostro stato d'animo è in continuo cambiamento e vi sorprenderete di voi stessi circa il desiderio di cambiare compagnia, evadendo dalla solita routine. Il vostro modo ostinato di seguire gli istinti amorosi in modo disordinato potrebbe poi innescare dei pentimenti futuri.

Gemelli: siete molto attratti da una persona che vi ha rapito il cuore e partirete in quarta per conquistarla, poiché spinti da una brama d'amore che non aspetta altro che di essere soddisfatta.

Pubblicità

Non occorrerà scompigliarvi più di tanto, i vostri sentimenti saranno subito ricambiati.

Cancro: la volontà e le emozioni si fondono in modo armonico. Queste sensazioni positive sono favorite dalla congiunzione di Sole e Luna dal domicilio del Toro, che vi rendono più ricettivi ai sentimenti amorosi e più aperti ai nuovi incontri.

Leone: valutate bene le vostre amicizie e approfondite le conoscenze. Questi rapporti amichevoli potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo, ma tutto ciò potrebbe richiedere tempo, quindi non abbiate fretta.

Vergine: approfittate di questo momento per ricaricare le energie, adesso avete bisogno di un po' di tempo da dedicare a voi stessi prima di aprirvi a nuovi amori. Le energie fluiranno in voi piano piano: nel frattempo potreste pensare a regalarvi uno splendido viaggio.

I single e le previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo chiusi in voi stessi, vi perderete delle opportunità strepitose in amore. Tutto ciò perché evitate di avere una percezione completa della vostra vita, ma se non approfondite prima di tutto il vostro stato d'animo, non potrete aprirvi ai sentimenti a due.

Pubblicità

Scorpione: un collega potrebbe corteggiarvi e dovrete essere voi a decidere se lasciargli una chance o rifiutare le avance. Nei confronti delle nuove storie sarete un tantino altalenanti, combattuti tra la passionalità e un desiderio di indipendenza.

Sagittario: avete voglia di aprirvi agli altri con ottimismo, di incontrare facce nuove lungo il vostro cammino, allora partite alla conquista amorosa e otterrete successo. Giove incrocia uno splendido trigono con Venere e vi garantisce nuove conferme, quindi mettetevi in gioco.

Pubblicità

Capricorno: non chiudete il cuore all'amore. I transiti planetari vi rendono quasi misantropi nei confronti dei sentimenti e preferirete rintanarvi in famiglia, appagando il vostro bisogno di affetto. L'amore naviga su un altro pianeta, lontano dal focolare domestico.

Acquario: gli incontri galanti sono proprio lì che vi aspettano, un ammiratore attende solo un vostro sì per invitarvi a cena. Che ne dite di lasciarvi andare all'amore? Il vostro atteggiamento positivo incrementerà sensazioni splendide a due.

Pesci: l'amore si tinge di mille sfumature colorate poiché ispirato dall'influsso benefico dell'astro lunare e solare che, in sinergia con il vostro Nettuno, riaccendono un nuovo entusiasmo. E' in arrivo una strepitosa dichiarazione d'amore.