Giornata di grande impegno per molti segni dello zodiaco, questa di venerdì 7 giugno 2019. In primis, il Cancro e il Pesci dovranno fare appello a tutte le loro energie per continuare a svolgere il proprio lavoro, dal momento che hanno subito un sensibile rallentamento.

Una serata di amore e passione attenderà la Bilancia e l'Acquario, quindi sarebbe bene guardarsi attorno con attenzione in assenza di un partner. Lo Scorpione invece sarà impegnato sul fronte casalingo.

Di seguito, le previsioni astrologiche dei 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: più intesa con i colleghi. Risolverete le faccende burocratiche e organizzative collaborando con i colleghi molto più favorevolmente rispetto alla prima metà della settimana.

L'umore si solleverà notevolmente.

Toro: brillanti. Il lavoro si aprirà con una piacevole proposta che non potrete assolutamente rifiutare. Sarete in forma ed energici, non ci sarà niente di meglio per voi che godervi un pomeriggio di acquisti che volevate fare da molto tempo.

Gemelli: venerdì si risolveranno alcuni dissidi che vi hanno tenuti lontani sentimentalmente da chi vi ama. Organizzate qualcosa che contribuisca al rafforzamento della vostra intesa: sarete originali e farete faville sotto le lenzuola.

Cancro: meglio impegnarsi. Un progetto lavorativo necessiterà di tutte le vostre capacità produttive, quindi cercate di evitare distrazioni che potrebbero essere fortemente deleterie per il raggiungimento della soluzione al problema.

Leone: ultimamente siete molto freddi con il partner, e questa vostra distanza mista ad una forte indifferenza verso le faccende di casa vi danneggeranno in serata. Il partner potrebbe ripagarvi con la stessa moneta, quindi fate attenzione.

Vergine: avrete bisogno di mettere in ordine le idee, soprattutto lo dovete a voi stessi e al vostro lavoro. Vi siete un po' lasciati andare ultimamente, quindi nel pomeriggio più che voltare pagina, ritornerete a quella più 'pratica'.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: eros e passione. Sarete affascinanti e seducenti agli occhi del partner, e non una ma molte scintille potrebbero nascere all'interno della cerchia degli amici oppure dei colleghi.

Non fatevi trovare impreparati.

Scorpione: ci saranno delle problematiche da sbrigare per quanto riguarda la casa, che sia quella della famiglia di origine oppure la vostra. Il vostro lato pratico e sbrigativo sarà il vostro cavallo di battaglia.

Sagittario: finanze alle stelle. Il guadagno vi farà fare qualche follia per voi stessi e per il partner, e chissà, ci potrebbero anche scappare dei progetti importanti all'interno della coppia. Bene così.

Capricorno: i sentimenti potrebbero subire un ribasso sensibile, ma se al mattino non vi importerà granché in serata potrebbero nascere dei malumori proprio a causa di questa situazione. Lavoro stabile, ma date un occhio alla salute.

Acquario: continuerete con gli acquisti, però stavolta porrete voi stessi un freno alla vostra esagerazione. Gli astri sono favorevoli per un appuntamento galante, quindi approfittatene per vivere una bella serata.

Pesci: ritroverete la voglia di lavorare, ma ci saranno momenti in cui la vostra concentrazione potrebbe scendere vertiginosamente e fare qualche “gaffe”. Meglio prendervi una pausa più duratura.