L'Oroscopo dell'amore di coppia diventa intrigante e ricco di novità, tutte da scoprire nelle previsioni astrologiche dedicate alla giornata di martedì. I transiti planetari incrociano i loro influssi positivi, regalando nuove opportunità a ciascun segno zodiacale.

Previsioni astrologiche fortunate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete molto premurosi nei confronti del partner e prenderete una decisione costruttiva per la felicità di coppia. Molto pratici e operativi, saprete voi cosa modificare per raggiungere la felicità tanto ambita.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 7 maggio.

Toro: una buona intuizione vi sarà preziosa per aggirare uno ostacolo amoroso. Sentirete forte il desiderio di indipendenza e di affermare la vostra personalità, tanto che i bisogni della relazione potrebbero passare in secondo piano.

Gemelli: sognatori nel vivere i rapporti in due, che ne dite di regalarvi uno splendido viaggio? La Luna in congiunzione con Marte benedice gli spostamenti, quindi se potete preparate i bagagli e date il via a una splendida fuga romantica.

Cancro: non lasciatevi prendere dai pensieri negativi, allontanando il partner e chiudendovi in un silenzio che deriva forse da un'eccessiva paura di soffrire. Quest'atteggiamento peggiorerà la situazione e i chiarimenti non si possono rimandare all'infinito.

Leone: una certa confusione, innescata dalla quadratura di Urano e Mercurio, vi potrebbe provocare un atteggiamento altalenante. Moderate l'impulsività esagerata che potrebbe farvi salire i nervi a fior di pelle, innescando dei litigi distruttivi per il rapporto di coppia.

Vergine: come un guerriero che depone le armi, non sarete per niente combattivi nei confronti dell'amore e delle difficoltà che emergono in coppia ma lascerete fluire gli eventi, vestendovi di una rassegnazione che offusca il vero scopo della vostra vita.

Astri e relazioni a due nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: finalmente la Luna diventa vostra alleata, formando un trigono favorevole con Marte. Sarete molto sensibili alle emozioni e riuscirete a direzionare una carica energetica marziana verso la direzione giusta, quella che va dritto al cuore della persona amata.

Scorpione: se alcuni transiti planetari vi chiudono in un silenzio che non è costruttivo per il rapporto di coppia, la Luna e Marte vi spingono all'azione, elargendovi una forza e una sensibilità interiore che si manifesta con i fatti. Procedete a piccoli passi verso la strada che porta alla felicità di coppia.

Sagittario: la Luna in opposizione vi rende molto malinconici e capricciosi nei confronti del partner. Sarete mutevoli e questo atteggiamento superficiale compromette l'intesa di coppia, quindi moderate questa indolenza.

Capricorno: alcune difficoltà minano il vostro terreno amoroso e sembrano montagne insormontabili, ma il litigio spesso non è la soluzione giusta. Occorre una vera e propria strategia, basata sulla comprensione reciproca e un dialogo meno impetuoso per superare le avversità in modo brillante.

Acquario: un mix di passionalità e sensibilità vi sarà prezioso per approfondire la relazione di coppia in modo profondo e intenso. Nulla vi potrà fermare dal consolidare la vostra relazione di coppia, tranne una leggera chiusura al dialogo, che potrete però superare facilmente.

Pesci: sarà difficile per voi parlare di ciò che non va nel rapporto amoroso, ma provateci. Mercurio vi è complice dal domicilio del Toro e vi invita a indagare insieme al partner sulla relazione di coppia, per superare al meglio imprevisti e difficoltà.