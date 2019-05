La seconda settimana del mese di maggio 2019 è entrata ufficialmente nel vivo. Dopo alcuni giorni che hanno caratterizzato con luci e ombre la vita di alcuni segni, arrivano adesso le previsioni e l'Oroscopo di mercoledì 8 maggio. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Le previsioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata vi sentirete stanchi, meno forti rispetto al solito. Sul lavoro invece le occasioni non mancheranno, ma lo stress sta prendendo troppo piede ultimamente.

Oroscopo 8 maggio: la giornata

Attenzione ad un calo fisico.

Toro: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata sarà di recupero in amore, soprattutto se nel passato ci sono state troppe tensioni che non vi hanno permesso di vivere bene un rapporto. Nel lavoro giornata esaltante.

Gemelli: per superare le tensioni degli ultimi due giorni dovrete impegnarvi di più. Occorrerà staccare maggiormente la spina perché la stanchezza ultimamente si fa sentire. Se vi è possibile prendetevi qualche momento per voi.

Cancro: per i nati sotto questo segno questa potrebbe essere una giornata di recupero generale. L'amore ha bisogno però di maggiori chiarimenti. A livello lavorativo cercate di stare sereni e non andare incontro a problemi.

Leone: questa è una giornata stancante e nervosa. Forse è così perché state vivendo tutto un po' troppo di corsa tutte le attività della vostra vita.

Vergine: per i nati sotto questo segno adesso le sono stelle migliori in tutti gli ambiti, cercate di trovare serenità in questo momento nei rapporti. Per i sentimenti ci sono novità in arrivo, ma solo se lo desiderate veramente.

Previsioni e oroscopo 8 maggio: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questa giornata dovrete fare attenzione alle persone che non sono della vostra parte, soprattutto nell'attività lavorativa. È meglio se state lontani da chi non vi merita.

Scorpione: la giornata porterà uno stato di grande agitazione che nel complesso però sarà favorevole. Favoriti i rapporti con una persona dei Gemelli o del Sagittario.

Sagittario: avete più voglia di rimettervi in gioco.

Ormai sembrano superate le difficoltà di inizio settimana che vi hanno visti protagonisti in negativo anche nei sentimenti.

Capricorno: in questo momento c'è uno stato di agitazione positiva che riguarda la professione ed i rapporti con gli altri. Anche se in questa giornata vi è un piccolo calo, non mancheranno comunque novità importanti nei prossimi giorni.

Acquario: in questo momento per i nati sotto questo segno zodiacale le stelle sono ancora nervose.

Il problema è il rapporto che state vivendo con gli altri, sia in amore che nel lavoro.

Pesci: al momento tutto sembra più faticoso. Attenzione ai rapporti con una persona dell'Acquario o della Bilancia durante la giornata di questo mercoledì.