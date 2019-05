La giornata di giovedì 9 maggio sarà all'insegna dell'amore per molti segni zodiacali, ed in particolare per Gemelli, e Cancro, grazie alla complicità di Marte e Saturno. Giornata invece opposta in ambito amoroso per il Leone che dovrà faticare per non causare qualche litigio con il partner a causa della Luna nei gradi nel segno. Venere stazionerà nel segno dell'Ariete mentre Mercurio e Urano continueranno il loro moto nel segno del Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 9 maggio.

Le previsioni di giovedì 9 maggio

Ariete: spese pazze in questa giornata di giovedì.

Previsioni oroscopo giovedì 9 maggio 2019

Dopo le fatiche al lavoro che vi hanno permesso di guadagnare qualcosa in più, finalmente potete permettervi di fare quell'acquisto in cantiere già da un po’ di tempo. Voto - 7,5

Toro: avrete qualche litigio con il vostro partner per via della vostra assenza. Cercate di risolvere la situazione cercando anche di dedicare più attenzioni alla vostra dolce metà. Voto - 6

Gemelli: la vostra relazione di coppia procederà senza particolari problemi durante la giornata.

Ciò nonostante il lavoro vi darà parecchio filo da torcere. Voto - 7

Cancro: potreste fare delle nuove conoscenze durante questa giornata. Cercate però di non lasciarvi andare troppo. Voto - 7,5

Leone: il lavoro andrà alla grande durante questo giovedì. Nonostante ciò in amore le cose non vanno proprio per il meglio. Cercate di non provocare litigi di coppia per motivi futili. Voto - 6,5

Vergine: non avrete voglia di uscire di casa questo giovedì. Vi sentirete infatti particolarmente stanchi e cercherete di recuperare le energie.

Voto - 6,5

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: continuerete a nutrire dei dubbi nei confronti del vostro partner a causa di continue assenze impreviste. Il lavoro procederà senza troppi problemi quest'oggi. Voto - 6

Scorpione: nervosismo al lavoro durante la giornata. Il vostro partner, invece, sarà la sola persona con cui avrete voglia di parlare. Voto - 6,5

Sagittario: avrete dei problemi al lavoro quest'oggi per via di alcuni insuccessi.

Nonostante ciò la vostra vita sociale andrà a gonfie vele e riuscirete a risollevare la vostra relazione di coppia. Voto - 7

Capricorno: giornata anonima quella di oggi. Il lavoro procederà senza particolari intoppi mentre la vostra relazione di coppia procederà tranquillamente. Voto - 7

Acquario: il lavoro non andrà come previsto quest'oggi. In ogni caso, verso sera, potrebbero materializzarsi delle entusiasmanti sorprese. Voto - 7

Pesci: le questioni lavorative saranno in primo piano quest'oggi.

Avrete infatti delle questioni con i vostri colleghi che quest'oggi potrebbero inasprirsi. Voto - 6,5