Nella giornata di venerdì 10 maggio, il Sole sarà nei gradi del Toro che renderà i nativi del segno parecchio stanchi. Andrà decisamente meglio la giornata per la Bilancia, complice la Luna nei gradi del segno. Plutone e Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno, che regaleranno ai nativi del segno una giornata grandiosa in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 10 maggio 2019 segno per segno

Ariete: dopo le precedenti giornate no, ecco che finalmente torna il sereno per voi.

Non sarete nervosi o stressati al lavoro e inoltre, verso sera, riceverete una bella sorpresa da parte del vostro partner. Voto - 8

Toro: vi sentirete particolarmente stanchi durante questa giornata di venerdì, anche se questo non intaccherà il vostro buon umore. Approfittatene per recuperare le energie consumate nei giorni precedenti. Voto - 7,5

Gemelli: avrete degli attriti in famiglia quest'oggi. Ciò nonostante, il lavoro procede magnificamente, mentre in amore la vostra relazione di coppia avrà degli alti e bassi.

Voto - 7

Cancro: non siete fiduciosi nei confronti del vostro partner come nei giorni precedenti quest'oggi. Cercate di riflettere un momento e fare il punto della situazione. Voto - 6

Leone: sarete ricchi di energie da spendere durante questa giornata, soprattutto al lavoro, per riuscire a portare a termine anche i progetti lavorativi più complessi. Voto - 7,5

Vergine: non avete più voglia di rimanere chiusi in casa e ne approfitterete per uscire e andare a fare delle nuove conoscenze.

Voto - 7

Bilancia: i dubbi in amore dei giorni precedenti sono svaniti e ora, vi godrete una magnifica giornata in compagnia del vostro partner. Voto - 7,5

Scorpione: anche se il lavoro quest'oggi non andrà come avevate previsto, la vostra relazione di coppia riuscirà finalmente a raggiungere un livello superiore. Voto - 7,5

Sagittario: nervosismo al lavoro in questa giornata di venerdì. Ciò nonostante nel primo pomeriggio, vi dedicherete esclusivamente al vostro partner, facendo magari una bella passeggiata insieme.

Voto - 7,5

Capricorno: dopo una giornata straordinaria che passerete al lavoro, verso sera le vostre attenzioni si sposteranno sulla vostra dolce metà, passando insieme un'indimenticabile serata. Voto - 7,5

Acquario: siete particolarmente impegnati al lavoro e non avete assolutamente tempo da perdere. Questo però potrebbe far innervosire chi vi sta attorno, soprattutto il partner. Voto - 6,5

Pesci: dopo le precedenti giornate passate a litigare con il vostro partner, finalmente riuscirete a ristabilire il vostro affiatamento di coppia.

Voto - 7