Nella settimana che va dal 3 al 9 giugno, i nativi del Toro saranno impegnati al lavoro, mentre Gemelli potrebbe avere delle divergenze con il partner. Sarà una settimana di successi lavorativi per il Leone, a differenza di Cancro che avrà dei grattacapi con i colleghi. Acquario potrebbe avere dei cambiamenti, mentre per Pesci saranno giorni un po' tristi. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2019.

Previsioni oroscopo settimanale dal 3 al 9 giugno 2019 segno per segno

Ariete: potreste avere delle problematiche nel lavoro durante la settimana che non vi faranno stare tranquilli. Ciò nonostante la vostra relazione di coppia procederà molto bene con delle giornate molto romantiche in compagnia dell'amato bene. Voto - 7

Toro: avrete dei grattacapi nel lavoro soprattutto verso la parte centrale della settimana. Per allentare il nervosismo dal lavoro, deciderete infatti di uscire spesso con gli amici o con il partner, soprattutto verso il fine settimana.

Voto - 7

Gemelli: nutrirete dei dubbi nei confronti del partner a causa delle sue eccessive assenze. Cercate di non causare litigi con l'amato bene poichè potrebbe avere i suoi buoni motivi. Voto - 6,5

Cancro: avrete non pochi problemi al lavoro durante la settimana per via di alcune difficoltà nel portare a termine i vostri compiti. Cercate però di non causare il malumore di chi vi sta attorno per evitare qualche litigio. Voto - 6,5

Leone: vi sentirete carichi di energie durante la settimana, tant'è che riuscirete ad ottenere degli importanti successi lavorativi che vi metteranno di buon umore e questo aiuterà a migliorare la vostra relazione di coppia.

Voto - 8

Vergine: potreste avere qualche discussione con il vostro partner a causa del troppo lavoro rimasto indietro, che vi costringerà a stare lontano da casa per più tempo rispetto al solito. Cercate di mantenere la calma e spiegare la situazione alla vostra anima gemella. Voto - 7

Bilancia: sarà una settimana leggera al lavoro per i nativi del segno. Di contro però le vostre finanze potrebbero subire un leggero calo e questo vi costringerà a spendere di meno.

Voto - 6,5

Scorpione: dedicherete la settimana interamente alla vostra anima gemella e questo gioverà sulla vostra relazione di coppia, con serate e pomeriggi insieme che non dimenticherete mai e forse con qualche sorpresa inaspettata. Voto - 8

Sagittario: sarete molto di buon umore durante la settimana e questo vi permetterà di portare a termine senza troppa fatica i vostri progetti lavorativi, garantendovi dei guadagni in più rispetto al solito.

Voto - 8

Capricorno: questa settimana sarete carichi di lavoro da svolgere. Ciò nonostante per voi non sarà un grande problema e porterete a termine senza troppi problemi la grande quantità di lavoro da svolgere. Voto - 7,5

Acquario: grazie agli ultimi guadagni avuti, deciderete di fare degli importanti cambiamenti che potrebbero dare una svolta al vostro tenore di vita. Voto - 7,5

Pesci: potreste essere tristi durante la settimana in quanto una serie di ricordi nostalgici potrebbe mettervi giù di morale.

Cercate di distrarre la vostra mente scacciando via i pensieri negativi. Voto - 6,5