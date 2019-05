Nella giornata del 5 giugno alcuni segni come l'Ariete mostreranno segni del proprio calo di energie, mentre altri come l'Acquario saranno carichi abbastanza per essere sempre sulla cresta dell'onda. L'amore sarà al primo posto in questa giornata per la Vergine, il Sagittario e il Cancro. Il Gemelli avrà ancora delle problematiche da risolvere, ma saprà come trovare distrazioni. Di seguito, le previsioni per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: salute compromessa.

Pubblicità

Pubblicità

Ci potrebbero essere dei malesseri dovuti alla vostra situazione di grande tensione all'interno della coppia oppure della famiglia. Sarà opportuno trovare un espediente valido per rilassarvi completamente.

Toro: una situazione particolare potrebbe mettervi curiosamente in difficoltà. Vi occorrerà una buona dose di fantasia per districarvi. Occhio a qualcosa che nella mattinata di mercoledì rallenterà un po' il vostro rendimento lavorativo.

Gemelli: anche se ultimamente siete sommersi di problemi, la vostra solarità si presenta più prorompente che mai, specialmente mercoledì pomeriggio.

Oroscopo 5 giugno: Leone e Acquario in salita, Vergine sentimentale

Bene le uscite e gli appuntamenti anche di stampo passionale.

Cancro: complicità a mille con il partner. Mercoledì sarà una delle giornate migliori della settimana per dedicarsi ai sentimenti. L'intesa all'interno della coppia crescerà sensibilmente, ma attenti alle piccole gelosie che potrebbero nascere in serata.

Leone: fortunati nei guadagni. Le finanze saranno al top, ma l'ambito sentimentale non sta attraversando un bel momento. Dovreste cercare di equilibrare il lato pratico con quello amoroso per essere in pace con voi stessi.

Pubblicità

Vergine: lavori d'amore in corso. Focalizzandovi sui sentimenti sfrutterete la vostra sensibilità nascosta per far piacere al partner e per supportarlo in una situazione difficile. Quando tirate fuori il vostro lato più tenero, siete adorabili.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il partner potrebbe deliziarvi con una sorpresa. Nella giornata di mercoledì sarete molto più disponibili nei suoi confronti, quindi saprà come ripagarvi ampiamente. La serata potrebbe prendere una piega positiva sul piano erotico.

Scorpione: mercoledì riuscirete ad intendervi perfettamente con qualcuno che ai vostri occhi si è sempre presentato difficile oppure antipatico. Il problema è che siete troppo sospettosi: una cosa simile vi farà porre mille domande.

Sagittario: serata divertente e romantica al tempo stesso. Sarete in vena di organizzare qualcosa di piacevole per il partner e per rafforzare il vostro legame. Nottata di grande passione in vista.

Capricorno: al centro dell'attenzione.

Pubblicità

La vostra dedizione al lavoro vi farà guadagnare apprezzamenti e stima da parte di chi vi sta attorno. Nel pomeriggio ci sarà una sorpresa per niente scontata che sortirà effetti contrastanti.

Acquario: l'ennesimo successo a livello lavorativo vi darà la spinta necessaria per chiedere un aumento. Ottima la salute, ma dovrete prestare più attenzione alle problematiche familiari e a quelle del vostro partner.

Pesci: lavoro in brusco calo. Le vostre problematiche sentimentali e private potrebbero mettere a repentaglio la vostra creatività sul posto di lavoro.

Pubblicità

Meglio concentrarsi di più e soccombere meno ai ricordi troppo dolorosi.