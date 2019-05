Il mese di giugno si avvicina. Si comincia a respirare aria d'estate e molti segni zodiacali potranno godere di un mese a dir poco incredibile.

Ad esempio il Capricorno trascorrerà il prossimo mese senza problemi assieme al partner, anche grazie ai pianeti Plutone e Saturno. Giove si troverà in Sagittario, che regalerà ai nativi del segno alcuni importanti successi al lavoro, ma anche qualche disavventura in ambito amoroso. Venere stazionerà nel Toro, e farà in modo che i nativi del segno possano godere di qualche entrata in più.

Previsioni oroscopo mese di giugno 2019

Infine, la Luna si sposterà in Gemelli, e i nativi del segno saranno particolarmente affettuosi e romantici nei confronti della loro dolce metà.

Andiamo a vedere le previsioni per l'Oroscopo di questo mese di giugno.

Previsioni oroscopo giugno 2019 segno per segno

Ariete: l'amore non sarà molto entusiasmante nel corso di questo mese. Nutrirete delle gelosie nei confronti del vostro partner, tant'è che spesso causerete delle discussioni per motivi sostanzialmente inutili.

Pubblicità

Per quanto riguarda il lavoro invece, anche se durante il mese si presenteranno degli ostacoli, che a volte vi faranno perdere la pazienza, gli astri vi permetteranno comunque di raggiungere il successo tanto meritato. Voto - 7

Toro: in questo mese di giugno potreste ricevere delle offerte di lavoro alquanto allettanti che vi permetteranno di fare strada grazie alle maggiori responsabilità che vi verranno assegnate con ovviamente un incremento non trascurabile dei vostri guadagni.

In ambito amoroso la vostra relazione di coppia procederà molto bene, anche se verso metà mese potrebbe esserci qualche discussione. Ciò nonostante la situazione migliorerà subito dopo, non intaccando più di tanto il vostro affiatamento di coppia. Voto - 8

Gemelli: i nativi del segno passeranno il mese prevalentemente in compagnia del partner. Uscirete spesso, passerete delle magnifiche serate insieme e non litigherete per un po'. Per quanto riguarda il lavoro invece, i vostri progetti lavorativi a lungo termine cominceranno a dare i loro frutti e grazie a un po' di buona volontà, verso fine mese vi ritroverete in tasca qualche soldino in più.

Pubblicità

Voto - 8

Cancro: l'ambiente lavorativo non sarà dei migliori durante il prossimo mese. Avrete tanto lavoro da sbrigare anche se non sarà un particolare problema. Il vero problema saranno i vostri colleghi. Infatti, avrete molte discussioni nel corso di questo mese che renderanno le giornate più pesanti del solito. Sarà invece un mese top in ambito amoroso, tant'è che non riuscirete a staccarvi dal vostro partner, passando delle serate indimenticabili.

Pubblicità

Voto - 7,5

Leone: mese incredibile per i nativi del segno sia in amore che al lavoro. In questo mese di giugno potreste ricevere delle interessanti offerte di lavoro da prendere al volo. Occasioni anche in ambito amoroso, soprattutto per i single. Quest'ultimi infatti, potrebbero fare delle nuove conoscenze e forse riuscire a trovare la loro anima gemella. Le relazioni di coppia procederanno invece senza troppi problemi. Ne approfitterete infatti per poter fare una vacanza assieme alla vostra anima gemella. Voto - 8,5

Vergine: i single potrebbero riuscire a trovare la loro dolce metà questo mese e magari mettere in velocemente in piedi senza particolari ostacoli una nuova relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro invece, sarà un mese ricco di problemi. Avrete tantissimo lavoro da portare a termine e oltretutto sarete perennemente sorvegliati dal vostro capo Cercate di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 7

Bilancia: problemi anche per questo mese per i nativi del segno a causa dello stress. In amore il vostro nervosismo andrà a mettere in discussione la vostra relazione di coppia, mentre al lavoro causerete il malumore di chi vi sta attorno. Qualche chiarimento con i colleghi in merito alle incombenze da svolgere sarà doveroso. Voto - 6

Scorpione: ci saranno delle occasioni al lavoro durante questo mese per i nativi del segno. Ciò nonostante farete meglio a coglierle al volo perché queste svaniranno in fretta. In amore invece, la vostra relazione di coppia procede normalmente. Ciò nonostante, attorno la metà del mese, potreste aspettarvi un'indimenticabile sorpresa che porterà la vostra relazione ad un livello superiore. Voto - 7,5

Sagittario: opportunità lavorative per i nativi del segno. Chi lavora da tanto tempo all'interno di un'azienda, potrebbe riuscire ad ottenere una grossa promozione mentre chi lavora autonomamente invece, potrebbe aspettarsi un incremento tangibile dei propri guadagni. In amore invece, le cose non andranno proprio per il meglio. Nutrirete dei dubbi nei confronti del vostro partner, che si trasformeranno in gelosie. Fate attenzione a non causare qualche litigio di coppia. Voto - 7

Capricorno: le vostre giornate di giugno procederanno in modo impeccabile durante tutto il mese. Sarete carichi di energie durante il mese da spendere al lavoro per cercare di guadagnare qualcosa in più, anche al fine di poter fare un regalo assai romantico al vostro partner e questo migliorerà sensibilmente la vostra relazione di coppia. Voto - 8,5

Acquario: potreste aspettarvi degli inaspettati cambiamenti durante il mese a causa di un cambio di politica della vostra azienda. Questo vi spiazzerà e avrete le idee confuse durante il mese. In amore la vostra relazione amorosa procede senza particolari intoppi e riuscirete a concedervi qualche fine settimana soltanto per voi due. Voto - 7

Pesci: una buona dose di pigrizia farà da padrona durante il mese. Il lavoro procederà a fatica, con qualche richiamo da parte dei vostri superiori, anche se avrete l'appoggio dei vostri colleghi. In amore invece, la vostra relazione di coppia subirà una battuta d'arresto. Tenderete infatti a stare più lontani dalla vostra dolce metà, rischiando di causare qualche litigio. Voto - 6,5