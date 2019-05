Nella giornata di giovedì 30 maggio, il Toro riceverà delle ottime notizie che rallegreranno l'umore dei nativi del segno, mentre per il Capricorno sarà una giornata ricca di guadagni. La Bilancia comincerà a nutrire dei dubbi verso il partner, mentre ci saranno degli attriti amorosi per i segni zodiacali del Leone e del Sagittario. Di seguito nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di giovedì 30 maggio 2019.

Ariete: avrete la testa altrove a causa dei tanti problemi familiari in corso.

Cercate di mantenere la concentrazione poiché dovete portare a termine degli incarichi molto importanti. Voto - 6,5.

Toro: giornata ricca di ottime notizie per i nativi del segno. Sul posto di lavoro potreste ricevere un'inaspettata promozione che farà lievitare i vostri guadagni. Inoltre, verso sera non riuscirete a non fare a meno del vostro partner. Voto - 9.

Gemelli: la vostra relazione di coppia attualmente è un po' instabile. Un inaspettato incontro potrebbe farvi riflettere su come riuscire a sbloccare la situazione.

Voto - 7.

Cancro: avete lavorato sodo ultimamente e grazie ai guadagni meritati lo stress delle giornate precedenti sparirà del tutto, ripristinando inoltre l'affiatamento di coppia. Voto - 7,5.

Leone: continuano i litigi di coppia anche in questa giornata di giovedì, la vostra relazione sentimentale ne sta risentendo molto. Cercate di sbloccare la situazione. Voto - 5.

Vergine: avete ritrovato l'affiatamento di coppia negli ultimi giorni e ora riuscirete a lavorare bene e con il sorriso, senza ulteriori ostacoli da superare.

Voto - 8.

Bilancia: la gelosia e dubbi amorosi nei confronti del partner torneranno a farsi sentire questo giovedì per via delle troppe assenze del vostro partner. Cercate di non far degenerare la discussione. Voto - 6.

Scorpione: sarete piuttosto superbi e nessuno riuscirà a farvi ricredere sulle vostre ultime azioni. Cercate di provare a scendere dal vostro piedistallo. Voto - 5.

Sagittario: attriti amorosi per i nativi del segno. Cercate di non arrabbiarvi per motivi futili con il vostro partner per evitare di scatenare litigi.

Voto - 6.

Capricorno: la vostra relazione di coppia si è ripresa dopo le precedenti giornate passate a litigare e questo vi metterà il sorriso per affrontare una dura giornata lavorativa. Voto - 7,5.

Acquario: vi sentirete carichi di energie da spendere interamente al lavoro. Cercate però di non affaticarvi troppo. Voto - 7,5

Pesci: non vi sentite ancora pronti ad uscire dalla vostra 'bolla'. Prendetevi tutto il tempo che vi serve prima arrivare a una decisione definitiva.

Voto - 7