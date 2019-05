Oroscopo dall'11 al 17 maggio: soddisfazioni per Ariete e Gemelli

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo per il periodo compreso fra sabato 11 a venerdì 17 maggio. Che cosa avranno in serbo i prossimi giorni? Non resta che scoprirlo leggendo le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali, da Ariete a Pesci.

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nel lavoro dovete essere decisi, senza arrendervi al primo timore. Dovete essere positivi e coraggiosi, il tempo vi premierà dandovi successo e serenità nei vostri progetti.

In amore dovete trasmettere tutto ciò che provate a chi vi è vicino. Le coppie devono unire le proprie personalità per un rapporto duraturo.

Toro – Dovete cercare di rilassarvi senza strafare. È inutile fare grossi sforzi, si rischia solo di sbagliare. Migliorate il vostro modo di porvi verso gli altri, senza aggressioni. Potreste recuperare una storia vecchia così capirete dove avete sbagliato, vi sarà utile in futuro. Nelle coppie uno dei due deve essere più saggio e cedere su alcune cose.

Gemelli – Cercate nuove opportunità di lavoro se quello attuale non vi soddisfa. Dovete riuscire a realizzare i vostri progetti per avere gratifiche e soddisfazioni. In amore dovete esprimere i vostri sentimenti senza tenerli nascosti. Anche i single devono chiarirsi e capire cosa vogliono da una persona.

Previsioni degli astri: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Dovete dare una mano a chi è in difficoltà come eravate voi in passato. Prima di tutto valutate se un vostro collaboratore possa essere all'altezza di un progetto che avete in mente.

Sicuramente sarete più apprezzati e benvoluti. In amore siete troppo orgogliosi e quindi rischiate di far saltare in aria il vostro rapporto con il partner. I single non amano gli impegni, potrebbero avere tranquillamente più di una storia.

Leone – In passato avete subito molte critiche sul lavoro, adesso potete riscattarvi. Chi dubitava delle vostre capacità si deve ricredere, è il momento di sviluppare i vostri progetti. In amore dovete fare chiarezza, magari ognuno prende la propria strada senza creare spaccature.

I single dovranno tirare fuori quei sentimenti che, chissà per quale motivo, tengono nascosti.

Vergine – Avete un po' di complessi, pensate di valere meno degli altri. In futuro troverete tutto ciò a cui avete rinunciato. In amore state attraversando dei momenti con forti dubbi. Se vi pesa stare vicino a delle persone, stoppate ogni relazione. I single prima di iniziare una relazione fanno bene ad avere cautela.

Astrologia della nuova settimana: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In questo periodo è meglio non sprecare il vostro tempo e i vostri consigli con chi non li seguirà.

Impegnatevi piuttosto in nuovi progetti, sicuramente raggiungerete quello che desiderate. In amore non è semplice mantenere l’allegria e la spontaneità, a volte il passato è difficile da dimenticare. I single devono cercare la semplicità nei rapporti.

Scorpione – Non riuscite a stare in disparte su alcune cose nel lavoro. Avete fatto delle promesse che non siete riusciti a mantenere, dovete essere più coerenti. In amore ci sarà molto da discutere ma troverete un punto d’accordo senza litigare. Siete all'altezza di mantenere in equilibrio il rapporto.

Sagittario – Nel lavoro state portando a compimento ogni cosa con molta fretta. Male! Doveste prenderla con calma, tanto non cambia nulla, anzi più date e più vi verrà chiesto. Molti di voi hanno scelto la via difficile per conquistare una persona, lasciate che le cose vadano da sole senza spinte.

Previsioni astrali su lavoro e amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – A volte è meglio continuare i propri programmi senza pensare che qualcuno potrebbe fare la differenza e aiutarvi. In amore dovete conquistare la fiducia di chi vi sta vicino, dimostrando la vostra personalità. I single hanno molta grinta e sono determinati nel prendere decisioni per il futuro.

Acquario – A volte polemizzate solo per darvi delle arie, però adesso vi dovete adattare a un modo più serio a tutte le questioni che verranno poste. Dovete porvi in modo diverso verso i clienti. In amore dovete essere più affettuosi e presenti. Le coppie saranno meno tese e andranno avanti con il loro progetto.

Pesci – Vi siete liberati di tutto ciò che vi dava fastidio e anche di molte responsabilità. Non dovete avere rimpianti e non dovete pensarci su. Avete fatto solo quello che ritenevate necessario. In amore avete vissuto qualche problema, ora tutto è passato e potete spingervi oltre. Le coppie sono in perfetta armonia, quel poco tempo che hanno a disposizione è ben sfruttato. I single devono tirare fuori la propria spontaneità: improvvisare fa bene.