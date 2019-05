Il 12 maggio è la festa della mamma, una giornata da festeggiare nel modo giusto per la donna più importante della nostra vita che è sempre lì pronta per darci un aiuto concreto. Si tratta della persona che, nei momenti di difficoltà, è sempre presente nella vita di un figlio al quale dà gli insegnamenti e non lo abbandonerà mai. Nel novecento la festa della mamma veniva festeggiata l'8 maggio e, dunque, nella prima settimana del mese, ma a partire dagli anni duemila ci sono state delle modifiche evidenti.

Un brano straordinario: grazie maestro.

Ogni figlio deve tenere ben presente che la festa della mamma è ogni giorno. E' la donna che, nell'arco della sua vita, starà sempre al fianco del figlio al quale darà dei consigli preziosi per affrontare prove importanti. Tutti questi principi sono racchiusi nel brano del maestro Nino D'Angelo che interpreta in modo impeccabile il suo brano dal titolo 'Na mamma'. Si tratta di una canzone che fa riflettere ed è capace di creare delle forti emozioni in chi l'ascolta.

Il brano racchiude il reale significato della madre che non smette mai di essere vicina al figlio e crea commozione nel momento in cui dice che quando una madre è malata, si nasconde la malattia perché vuole soffrire da sola e, nonostante ciò, continua a regalarti un sorriso.

Un brano da ascoltare tante volte per capire la figura della madre, una donna insostituibile

Questo testo dimostra quanto sia importante tenersi stretta la propria mamma che è una presenza fondamentale nella nostra vita e, come dice il brano, non finirà di comportarsi come tale: anche quando sei grande continua a metterti una coperta senza farti svegliare.

Questa canzone contiene anche delle vene malinconiche che invitano a non avere rimorsi nel rapporto con un genitore. Il brano fa notare la voglia di fermare il tempo per stare sempre accanto alla madre.

La persona che gioirà e piangerà con te

La canzone si conclude con una riflessione che dimostra la figura insostituibile della madre, come recitano le parole del maestro: "Una madre non puoi comprarla". Nino D'Angelo può essere considerato un vero poeta e uno dei pochi artisti che ha avuto il merito di trattare in maniera così profonda la figura della madre in uno dei suoi brani.

Si deve ricordare che ci sono altri due brani del cantante napoletano pregni di significato come quelli dedicati alla nonna e al padre. Ce ne sarebbero milioni di frasi per parlare della madre che è una persona fondamentale per la vita di una persona. Infine la madre rimarrà sempre la donna che ti amerà per sempre e comunque, ancora prima di conoscerti e sarà sempre pronta a sacrificarsi per amore del proprio figlio: è la persona che gioirà e piangerà con te.