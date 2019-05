Nuovo appuntamento con l’Oroscopo settimanale per il periodo compreso fra lunedì 6 a domenica 12 maggio. Che cosa avrà in serbo la nuova settimana? Non resta che scoprirlo leggendo le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali.

Oroscopo dal 6 al 12 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Nel lavoro siete molto pignoli fino ad arrivare ad essere stressanti, non solo con voi stessi ma anche con i colleghi . Amate il lavoro in modo morboso al punto che volete la perfezione a tutti i costi.

Oroscopo settimanale fino al 12 maggio: proposte imperdibili per Cancro e Leone

Per i single non è il momento migliore, comunque molti se ne faranno una ragione anche perché hanno desiderio di libertà.

Toro – In campo lavorativo non vi dovete preoccupare, siete all'altezza di gestire ogni cosa e ogni obiettivo. Anche se siete molto impegnati, il lavoro non vi stressa particolarmente, anzi siete sempre soddisfatti. In amore dovete essere più decisi, anche perché frequentate una persona speciale. Cercate di non perdere l’opportunità e fatevi avanti.

Gemelli – Forse è meglio lasciar perdere le persone che non sono interessate ai vostri progetti, è solo tempo sprecato. Potete avere di più con meno difficoltà. Scegliete con calma i vostri collaboratori e tirate dritto. In amore non cercate di complicare anche le situazioni semplici e mettete da parte l’orgoglio. I single devono dimenticare storie vecchie che hanno causato ansia e tristezza. La felicità si ottiene solo guardando avanti.

Previsioni degli astri su amore e lavoro: Cancro, Leone, Bilancia

Cancro – Per molti si prospettano buone occasioni lavorative.

Potete accettare delle proposte che forse non vi capiteranno più, quindi cogliete l'attimo senza dubbi. In amore dovete essere più decisi e non farvi manipolare dal partner che alle volte vi crea disagio. Per coloro che escono da una crisi sicuramente il weekend darà una mano a dimenticare.

Leone – Il futuro ve lo create da soli. Arriveranno delle proposte di lavoro, che forse in alcuni casi non sono di vostro gradimento, ma dovete riflettere e fare la vostra scelta.

Per raggiungere degli obiettivi, bisogna fare la gavetta ed essere decisi. In amore avete buoni progetti ma vanno realizzati in fretta o qualcuno potrà anticiparvi. Per i single l’anima gemella è sempre dietro l’angolo, approfittate del fine settimana per un viaggio.

Vergine – Cercate di non fare le vittime sul lavoro anche se troverete molti ostacoli con i colleghi. Ognuno pensa a sé senza ascoltare i vostri problemi. Dovete farvene una ragione e affidarvi solo alle vostre capacità.

Date più attenzione alle persone che vi stanno intorno e mostrano un po' di interesse, magari apprezzateli di più e potrà nascere un’amicizia particolare. Nelle coppie ci saranno momenti decisivi e forse alcuni si accorgeranno di essere agli sgoccioli.

Astrologia e oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Dovete guardare di più al futuro in campo lavorativo perché molte attività richiedono tempo e cura. Non abbandonate le persone che si trovano in difficoltà. Cercate di risparmiare rimandando qualche spesa. Potrebbe presentarsi un imprevisto in amore. Alcune coppie avranno una crisi per alcune questioni economiche, questo per qualcuno potrebbe causare una rottura.

Scorpione – Dovete affrontare delle situazioni inaspettate sul lato economico. Ma non perdetevi d’animo, questo sarà positivo per dare l’esempio e per fare nuove esperienze. In amore sarà una settimana magica insieme al vostro partner. Le coppie ritrovano fiducia e possono organizzare qualcosa in più.

Sagittario – Molti a volte devono fare affidamento al caso. Accettate ogni cosa che vi viene offerta, magari è la volta buona. Poi potrete tranquillamente valutare se vi sta bene oppure no, l’importante è provarci. In amore dovete fare delle scelte, analizzate bene i pro e i contro e provate a capire cosa volete dal partner. Per raggiungere un traguardo vi dovete impegnare a essere più decisi.

Previsioni astrologiche dei segni Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Dovete riprendervi da un malessere fisico per affrontare bene il vostro lavoro. Avete sviluppato più creatività e quindi avete buone speranze di crescita, quindi andate avanti senza timore. In amore dovete mantenere la calma con la persona che vi sta accanto. Anche le coppie, con un po' di buona volontà e di comprensione, supereranno degli ostacoli. I single hanno bisogno di stare in società e di ricominciare a credere nell'amore.

Acquario – In questo periodo molti dovranno capire se accettare o no un tipo di lavoro, magari part-time, oppure un trasferimento di sede. Fate le scelte giuste e dimostrate quanto valete. In amore a volte si ha la sensazione di non avere la persona giusta vicino, forse è il caso di cercare altrove. Le coppie dovrebbero mettere da parte l’orgoglio e lavorare sui sentimenti.

Pesci – In questo periodo siete poco energetici e molto stanchi, soprattutto perché siete disponibili a fare anche il lavoro degli altri che vi sfruttano senza farsi scrupoli: lavorate solo per quel che vi è dovuto. In amore dovete esporvi in prima persona per iniziare un rapporto valido: non potete cambiare dall'oggi al domani, ma almeno provateci con sincerità e semplicità.