La festa della mamma è una ricorrenza celebrata in molti paesi per ringraziare la persona che ci ha messo al mondo. In Italia e altre Nazioni europee, negli Stati Uniti, in Australia e in Giappone, tale festa è fissata la seconda domenica di maggio e l'occasione è perfetta per dedicare un pensiero alla propria madre. Nell'era del consumismo, un dono floreale o di altro genere è la soluzione ideale per sottolineare l'amore per la mamma ma anche la scrittura di una frase ad effetto può risultare un pensiero gradito.

Frasi festa della mamma: auguri originali, aforismi, citazioni

Sia inviato con un sms o via Whatsapp, Facebook, Instagram o qualsiasi altro social network, tale augurio può essere una frase originale, divertente, magari tratta da qualche citazione di personaggio famosi o un aforisma. L'obiettivo per tutti deve essere lo stesso: stupire la persona che lo riceverà.

Festa della mamma 2019: frasi originali per il 12 maggio

Mancano solo due giorni alla festa della mamma che quest'anno viene celebrata in Italia il 12 maggio, in occasione della seconda domenica del mese.

Sono tante le idee per una dedica non banale e tra di esse non possono certo mancare delle frasi originali profonde e sentimentali [VIDEO], nelle quali sottolineare l'affetto che si prova per la propria madre. Di seguito, ecco alcune proposte da prendere in considerazione per un messaggio adatto all'occasione:

Alla mamma che ho avuto la fortuna di avere, con la certezza che non avrei potuto essere più fortunata e la speranza di essere una persona fantastica come te. Tanti auguri!

Mamma è la più bella parola del mondo e significa tutto: vita, amore, speranza e tanti sacrifici.

Le mamme sono come le stelle, più le guardi e più sono belle.

Tutto quello che sono, o che spero di diventare, lo devo unicamente a te. Grazie di esistere, mamma cara!

Nessuna grandezza a questo mondo può eguagliare la semplice bellezza di una mamma. Auguri!

A te che sai fare della vita, con tutte le sue imperfezioni, un mondo di gioia e di serenità. Tanti auguri nel giorno della tua festa e in tutti i giorni dell'anno.

Citazioni e aforismi per la Festa della mamma

Se la ricerca per una frase da inviare per la festa della mamma prosegue, è possibile valutare anche alcune proposte alternative, quali citazioni di personalità del mondo della letteratura e non solo: