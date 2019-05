Il mese di maggio sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per quest'ultimo week end del mese? Il fine settimana inizia in maniera faticosa per i Pesci, ma prende una piega decisamente più favorevole nella giornata di domenica, quando saranno favoriti i nuovi incontri. Anche l'Ariete vivrà un momento positivo per i sentimenti, mentre l'Acquario dovrà prendere una decisione. Ecco di seguito l'Oroscopo del fine settimana, sabato 25 e domenica 26 maggio 2019, per i dodici segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Pubblicità

Pubblicità

Previsioni astrologiche del week end, 25 e 26 maggio 2019, segno per segno

Ariete: sarà un weekend positivo per i nati sotto questo segno, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà. Saranno due giornate ideali per trascorrere del tempo all’aria aperta, organizzare una gita fuori porta o un viaggio insieme alla famiglia. Un quadro astrale positivo protegge la sfera sentimentale, favoriti gli incontri.

Toro: la giornata di sabato 25 maggio si rivelerà faticosa per i nati sotto questo segno, potrebbero esserci delle problematiche da risolvere all’interno dell’ambito lavorativo.

Previsioni astrologiche del week end, 25 e 26 maggio 2019 - blastingnews.com

Per giungere ad una soluzione sarà necessario mantenere la calma e lavorare con pazienza. Domenica potrete ritrovare la serenità e dedicarvi all’amore.

Gemelli: durante la giornata di sabato potrebbero giungere delle novità per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Tuttavia il consiglio degli astri è quello di non essere troppo esigenti e, almeno per ora, accontentarsi dei primi segnali di cambiamento. Anche per quanto riguarda l’amore le stelle sembrano favorevoli durante le prossime 48 ore sarà possibile recuperare un rapporto in crisi o fare nuovi incontri.

Pubblicità

Cancro: l'arrivo del weekend rappresenterà la giusta opportunità per prendersi una pausa dagli impegni e dagli stress lavorativi. Potrete finalmente vivere delle giornate più serene in cui dedicarvi agli affetti e alle persone care. Le problematiche nate in amore durante i giorni precedenti potranno essere risolte.

Leone: usate le giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio per cercare di recuperare in campo sentimentale, qualcuno infatti potrebbe aver attraversato un momento di crisi durante le giornate precedenti.

E' giunto il momento dei chiarimenti e rimandare non è più possibile. Il consiglio degli astri e di scegliere con cura le parole da usare e il tono con cui pronunciarle, altrimenti rischiate di compromettere ulteriormente la situazione.

Vergine: il fine settimana si rivelerà sottotono per quanto riguarda i sentimenti, coloro i quali vivono un rapporto in crisi o non sono più sicuri di avere accanto la persona giusta, potrebbero essere tentati dal compiere una piccola trasgressione.

Pubblicità

Il consiglio degli astri è quello di pensare bene a ciò che volete per il vostro futuro, prima di imboccare un cammino da cui non è più possibile tornare indietro.

Bilancia: la settimana appena trascorsa non è stata priva di tensioni per il segno, per fortuna con l’arrivo del weekend potrete concedervi un momento di riposo e pensare ai prossimi passi da compiere. Sfruttate queste due giornate per concedere un po’ di riposo a mente e corpo. Prediligerete gli spazi aperti e le gite nella natura, ma anche un pomeriggio di relax a casa vi aiuterà a ritrovare la serenità di cui avete bisogno.

Pubblicità

Vi aspetta un giugno ricco di sorprese.

Scorpione: la giornata di sabato 25 maggio sarà abbastanza faticosa, delle problematiche potrebbero nascere in campo lavorativo e mettervi di malumore. Qualcuno potrebbe sfogare lo stress accumulato all’interno del rapporto di coppia, creando conflitti e disagi.

Sagittario: la giornata di sabato sarà ancora da dedicare al lavoro, delle questioni importanti potrebbero richiedere la vostra supervisione. Tuttavia domenica non avrete scuse, la vostra priorità sarà cercare di recuperare il rapporto con il partner, che durante le ultime giornate potrebbe essersi sentito trascurato.

Capricorno: questo fine settimana si dimostrerà ideale per coloro i quali desiderano avere un confronto costruttivo con il partner. Le problematiche e i malintesi nati nei giorni precedenti in amore potranno ora essere chiariti, si presagisce un weekend romantico e sereno. I single potrebbero fare incontri interessanti.

Acquario: in amore è arrivato il momento di prendere una decisione, sono ormai mesi che i nati sotto questo segno stanno affrontando dei dubbi e delle incertezze riguardo al rapporto con il partner. In queste giornate dovrete valutare se portare avanti il vostro rapporto o metterci un punto. Sarà un fine settimana positivo per il fisico, vi sentirete energici e pieni di vitalità.

Pesci: durante la giornata di sabato alcuni problemi di tipo lavorativo potrebbero farvi sentire ancora una volta sotto pressione. Tuttavia la giornata di domenica 26 maggio porterà serenità, potrete concedervi un momento di svago e spensieratezza insieme alla famiglia e gli amici. Incontri favoriti.