I transiti planetari incrociano le loro energie nelle previsioni astrali di sabato, aiutando i simboli zodiacali a concretizzare i propri sogni amorosi. Il seguente Oroscopo dell'amore per i single elargisce così consigli utili per raggiungere la felicità.

Splendide sorprese nell'oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: se riceverete un invito a uscire, non esitate ad accettare e non tergiversate. Approfondendo le sensazioni a due, potrete capire se la persona che vi sta di fronte è quella giusta per voi.

Mercurio e Sole vi saranno complici conferendovi una grande apertura mentale.

Toro: molto di buon umore grazie agli influssi solari dal domicilio adiacente al vostro, vi aprirete all'amore con slancio e cercherete di approfittare delle compagnie per ricavarne divertimento. Chissà che uscendo non potrete incontrare la vostra anima gemella, Urano in domicilio vi garantisce sorprese.

Gemelli: qualcosa di nuovo sta per succedere per voi amici dei Gemelli.

L'oroscopo dell'amore per i single, 25 maggio.

E' come se si aprisse un nuovo e avvincente capitolo della vostra vita, con il Sole che vi illumina il cammino amoroso. Fate tesoro quindi della riflessione svolta fino a ora e concretizzatela attuando i vostri progetti sentimentali.

Cancro: siete alla ricerca di nuove sensazioni e le sperimenterete con un'apertura mentale e un approfondimento appassionato che solo Marte vi sa regalare. Venere è in aspetto favorevole rispetto al vostro segno, quindi non indugiate e passate all'azione.

Leone: avvertirete una certa irrequietezza dovuta alla quadratura di Urano con la Luna. Potreste non essere lesti a cogliere l'attimo in amore, quando si presentano delle opportunità improvvise. Cercate di riequilibrare le vostre sensazioni, indirizzando le vostre energie nel verso giusto.

Vergine: sarete molto attratti da persone a voi lontane, magari che vivono in altre città. Allora approfittate di queste sensazioni positive, approfondendo i rapporti online. Sondando il terreno a piccole dosi, potreste ritrovare un rapporto davvero appassionante.

Buone notizie nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte in aspetto di quadratura vi priva delle forze giuste, ma potrete puntare su un Sole che vi illumina la sfera amorosa e sull'astro mercuriano che vi assicura splendide sorprese in ambito sentimentale.

Scorpione: Marte è di nuovo in aspetto favorevole per voi amici dello Scorpione e sarete tentati di attuare un vostro piano amoroso e di passare all'azione, ma non siate eccessivamente impulsivi.

Se possibile, attendete giugno che vi garantirà uno splendido cielo amoroso.

Sagittario: la parola adottata per ottenere successo in amore sarà la costanza. Mercurio e Sole in opposizione potrebbero creare qualche malinteso e anche lo stress lavorativo si fa sentire, ma riuscirete a primeggiare, esplorando nuovi terreni amorosi.

Capricorno: Saturno incrocia le sue energie con Urano e anche Venere vi è complice per portare a termine con successo i vostri progetti amorosi.

Ma dovrete lottare per concretizzare le vostre idee, adottando la strategia giusta che miscela pazienza a intraprendenza.

Acquario: i vostri pensieri volano frenetici e avete molta voglia di fare, anche se apparite piuttosto ansiosi grazie a una Luna che incrocia le sue energie con il Sole. Seguite alcune intuizioni che giungono improvvise e vanno afferrate al volo, otterrete successo in amore.

Pesci: non siate timidi nei confronti dell'amore, Venere e Urano dalla casa astrologica seconda incrociano le loro energie con Nettuno, rivoluzionando i sentimenti in modo abile e innovativo. Ne uscirete come rigenerati, affrontando le situazioni amorose con coraggio.