Quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per il mese che sta per iniziare per i nati sotto il segno della Bilancia? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per l'ottavo segno dello zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Per ciò che riguarda i sentimenti la Bilancia vivrà dei momenti di disagio durante il nuovo mese, ma le coppie stabili, insieme già tempo, non avranno nulla da temere. Al contrario, le stelle si dimostrano molto più positive per quanto riguarda l'ambito lavorativo, qualcuno potrebbe concludere un progetto importante o sottoscrivere una nuova collaborazione. L’opposizione di Saturno e Mercurio tenderà a creare dei piccoli fastidi per quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Tuttavia la Bilancia potrà affidarsi alla protezione di Giove, in posizione favorevole al segno.

Oroscopo Bilancia, giugno: banali fastidi fisici a causa di Saturno e Mercurio dissonante

Previsioni astrologiche Bilancia, giugno 2019 su amore, lavoro e salute

Amore: il mese di giugno 2019 sarà un mese complicato per quanto riguarda i sentimenti, all'interno dei rapporti di coppia non mancheranno litigi e discussioni, causati anche dallo stress lavorativo. Il consiglio degli astri è quello di cercare di mantenere aperto il dialogo con il partner, per non creare una distanza insormontabile. Anche per le relazioni e le conoscenze che nascono in questo periodo la strada potrebbe essere tutta in salita, lanciarsi in una nuova storia d’amore non sarà semplice per la Bilancia.

Il doppio dell'attenzione dovranno prestare coloro i quali sono alle prese con questioni legali da risolvere, laddove si sta affrontando una separazione o un divorzio ad esempio, potrebbero nascere un piccolo intoppo. Cercate di mantenere la calma e di essere diplomatici.

Lavoro: giugno 2019 si rivelerà vantaggioso per ciò che riguarda le questioni lavorative, la Bilancia infatti avrà modo di iniziare nuovi progetti, qualcuno riceverà un nuovo incarico in un’altra città o anche all'estero.

Coloro i quali hanno iniziato con preoccupazioni e agitazioni il nuovo anno, avranno modo di recuperare e di ritrovare la stabilità e la sicurezza venute a mancare durante gli ultimi mesi. È arrivato il momento di dimostrare di che pasta siete fatti, non abbiate paura di avanzare una proposta o di dar voce alle vostre idee. Tuttavia il consiglio degli astri è quello di valutare con attenzione le nuove scelte, meglio non fare passi affrettati e scegliere con convinzione e sicurezza le nuove strade da intraprendere.

Un occhio di riguardo sarà da destinare all'aspetto finanziario, soprattutto durante le giornate dell'11 del 12 del 18 e del 19 giugno bisognerà prestare attenzione alle spese.

Salute: l’opposizione di Saturno e Mercurio durante il mese di giugno 2019 potrebbe avere delle ripercussioni sulla salute psicofisica della Bilancia, che tuttavia potrà fare affidamento sulla protezione di Giove. Dunque non è da escludere la possibilità che risentiate di un calo di energie o di piccoli fastidi fisici, tuttavia nulla di cui preoccuparsi.