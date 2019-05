Nel fine settimana 25-26 maggio 2019, la Luna si sposterà dall'Acquario ai Pesci, dove già sosta Nettuno. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare stazioneranno nel segno del Cancro. Giove rimarrà sui gradi del Sagittario come Urano e Venere continueranno il loro moto nel Toro. Mercurio e il Sole saranno in Gemelli. Di seguito le previsioni astrologiche dei 12 segni zodiacali.

Weekend top per i Gemelli

Ariete: confusi.

Le dissonanze planetarie, capitanate da Mercurio, offuscheranno idee e intenti dei nativi durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Tale confusione li renderà probabilmente irritabili sull'ambiente lavorativo.

Toro: relax. Poche le energie dei nativi durante le giornate di sabato e domenica, che con ogni probabilità decideranno di dedicarsi al relax più assoluto per ricaricare le batterie dopo una settimana impegnativa.

Gemelli: fine settimana top.

L'aria frizzante e briosa che avranno i nati Gemelli durante il fine settimana sarà contagiosa per le persone che li circondano. Dal pomeriggio di domenica l'attenzione potrebbe virare sull'amato bene.

Cancro: perplessi. Due giorni di novità, probabilmente poco positive, che renderanno perplessi i nativi. Come comportarsi nel prossimo futuro non sarà una decisione semplice: sarà bene che ponderino a dovere per non commettere passi falsi.

Bilancia passionale

Leone: innovativi.

Un'idea o un'intuizione improvvisa potrebbe rendere questo weekend per il lavoratori autonomi da ricordare. Importante attuare subito nei loro progetti ciò che hanno in mente.

Vergine: fiacchi. Le dissonanze astrali doneranno uno scarno bottino energetico ai nati Toro, che con ogni probabilità accuseranno la stanchezza prima del solito. Rimandare le incombenze meno urgenti sarà la mossa giusta.

Bilancia: passionali. Dopo una settimana non proprio esaltante sul fronte amoroso, ecco che sabato e domenica i nativi potrebbero far rifiorire il loro rapporto di coppia.

Lavoro in secondo piano.

Scorpione: taciturni. Poca potrebbe essere la voglia di comunicare con le persone che avranno accanto per i nati del segno, che con tutta probabilità sceglieranno il riposo alla mondanità.

Acquario intraprendente

Sagittario: determinati. I contrasti planetari del weekend faranno emergere la grinta dei nati Sagittario sul fronte lavorativo. Non vi sarà collega che riuscirà a stressarli.

Capricorno: determinati. L'avanzamento dei progetti in essere, specialmente per i nati del segno che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui, sarà il focus di questi due giorni.

Dalla sera di domenica qualche attenzione in più a partner e figli sarà doverosa.

Acquario: intraprendenti. I nativi single avranno pane per i loro denti questo fine settimana. Se si dedicheranno alla mondanità, potrebbero fare interessanti conoscenze sul fronte sentimentale e la loro intraprendenza sarà premiata.

Pesci: stanchi. Dal letto al divano, dal divano alla tavola e poi il letto. Potrebbero essere questi gli unici spostamenti che gradiranno i nati del segno questo weekend.

Amore burrascoso.