L'Oroscopo di giovedì approfondisce i passaggi planetari, elargendo delle dritte utili per raggiungere la felicità e la soddisfazione personale. Le previsioni astrologiche sono ricche di sorprese segno per segno.

Astri e oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: le storie amorose appena nate e che interessano voi amici dell'Ariete saranno incerte: occorre che approfondiate bene la conoscenza e le sensazioni in due. Voi Ariete che state già da un po' in coppia apprezzerete molto la tranquillità e l'armonia del focolare domestico.

Toro: sono in vista dei soddisfacenti cambiamenti in ambito professionale per voi amici del Toro, che affronterete con positività e intelligenza. Urano è entrato nella vostra casa astrologica che rappresenta il denaro, quindi un'evoluzione potrebbe farvi guadagnare di più, garantendo una nuova stabilità anche nei rapporti amorosi.

Gemelli: le vostre idee saranno brillanti e preziose, Mercurio con Urano dal cielo del Toro vi sostiene e vi apre a migliorare il vostro operato, in modo sorprendente e fulmineo.

In ambito sentimentale potrebbe giungere una dichiarazione d'amore inaspettata o potreste essere voi a farla.

Cancro: una fervida fantasia vi accompagnerà sia nel lavoro che in amore. La Luna nel vostro cielo astrologico assume un'importanza preziosa e l'equilibrio armonioso dei rapporti è il frutto di uno spiccato attaccamento ai valori tradizionali.

Leone: l'influsso di Mercurio in quadratura vi rende maggiormente ricettivi all'ascolto piuttosto che al colloquio.

Quest'atteggiamento di chiusura in voi stessi lo avrete anche in ambito affettivo, non manifestando la vostra interiorità, ma apprezzando comunque il bello.

Vergine: siete molto sereni con voi stessi. La Luna forma un sestile con il Sole e la vita vi sorride liberandovi dalle inquietudini. La comunicazione emotiva è buona in amore e nel lavoro, potrete approfittare delle occasioni propizie che si presenteranno per migliorare la vostra produttività.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro lunare in quadratura rispetto a Venere vi rende molto capricciosi e antipatici nei confronti del partner o dell'amore in generale. Cercate quindi di non intavolare discussioni che potrebbero sfociare nel litigio e non inimicatevi figure femminili in ambito lavorativo.

Scorpione: la sfera professionale risente di uno squilibrio provocato dall'opposizione di Mercurio e Sole che dal domicilio del Toro, vi rende superficiali e inconcludenti.

In amore, sarete molto sensibili alle emozioni, attuando un meccanismo di assimilazione delle esperienze passate, per migliorare quelle presenti con maggiore consapevolezza.

Sagittario: molto esuberanti in amore, prenderete delle decisioni senza soppesarle, seguendo un'impulsività innescata dall'astro marziano in opposizione. Non correte dei rischi inutili anche in ambito lavorativo solo per la smania di dimostrare agli altri che riuscite ad attuare l'impossibile, rischierete di esaurirvi in modo eccessivo.

Capricorno: in ambito familiare, si presenteranno delle difficoltà che vi procurano dispiacere. In campo amoroso così come in quello lavorativo, sarete piuttosto incostanti per via di una Luna in opposizione che vi disturba alquanto, facendovi perdere quasi il contatto con la realtà.

Acquario: sfruttate l'energia di Marte al meglio, passando all'azione e attuando i vostri progetti con determinazione. Potrete usufruire anche di un sestile di Giove con Venere che vi apre ai rapporti amichevoli e vi garantisce serenità in amore.

Pesci: non temete un cambiamento avviato da Marte in quadratura con Nettuno che potrebbe bloccarvi e non rifugiatevi in un mondo fantasioso creato dalla vostra immaginazione, piuttosto affrontate gli imprevisti in modo pratico e coraggioso.