Il mese di aprile è ormai giunto al termine con gli astri che si apprestano a cambiare loro posizione e volgere lo sguardo altrove influenzando le giornate di ogni segno zodiacale. Qualcuno si è ritrovato a fare i conti con il nervosismo mentre altri sono riusciti a godersi le varie giornate di festa in compagnia dei propri cari e dei propri amici mettendo da parte il lavoro ed i pensieri negativi.

L'arrivo del nuovo mese prepara ogni singolo segno a nuove esperienze, positive o negative che siano, con i Gemelli che si ritroveranno ad affrontare qualche piccola difficoltà per la prima parte del nuovo mese. Di seguito le predizioni per mercoledì 1° maggio per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del 1° maggio: da Ariete a Vergine

Ariete - "L'amante per eccellenza", così viene definito questo segno grazie al suo modus operandi in ambito relazionale e grazie al fascino che è in grado di mostrare. Mercoledì 1° maggio sarà certamente la giornata migliore per parlare dei propri obiettivi.

Toro - Buone notizie nell'ambito delle relazioni interpersonali. Il Toro è un segno affidabile e di buon cuore, con una pazienza senza eguali che, purtroppo, porta le persone ad approfittarsene. Riuscire a battere i pugni in questo periodo potrebbe essere un vero toccasana.

Gemelli - Coloro che sono nati sotto l'influenza di questo segno si ritroveranno, in questo giorno di inizio mese, a fare i conti con problematiche legate al lavoro ed alla vita sentimentale. Pensieri che provocheranno giusto qualche momento di nervosismo, ma che potranno essere facilmente superati con l'avanzare delle giornate.

Cancro - I nati sotto al segno del Cancro sono solitamente degli ottimi amanti, romantici e comprensivi, almeno fino a quando non si tocca un nervo scoperto. Andare con "i piedi di piombo" in questo periodo è certamente la cosa migliore poiché, anche se la ripresa è alle porte, basta veramente poco per mandare tutto a monte.

Leone - Un periodo a dir poco straordinario per il segno del Leone. Caparbio ed affabile in amore, potrebbe ritrovarsi con qualche proposta interessante proprio in questo periodo.

Vergine - La giornata di mercoledì sarà certamente la giornata migliore per questo segno. Troppe difficoltà e troppo nervosismo hanno messo in agitazione i vari animi, ma nulla potrà rovinare questo 1° maggio.

Le predizioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - Ci sarà qualche problema legato alla salue che impedirà alla Bilancia di vivere questa giornata e quelle che verranno con serenità.

Nonostante ciò potrebbero concretizzarsi successi personali e lavorativi purché vi sia la capacità di allontanare le discussioni inutili.

Scorpione - Coloro nati sotto il segno dello Scorpione sono in grado di trovare le persone più difficili ma anche di amarle ed apprezzarle. Al tempo stesso sono in grado di criticare i vari aspetti negativi di ognuno. In questo periodo, soprattutto se si desidera passare un 1° maggio con i fiocchi, è necessario parlare con il proprio partner e chiarire ciò che c'è da chiarire.

Sagittario - Praticamente il segno migliore in questo periodo di festività. Sicuro di sé e con le spalle ben coperte, in grado di risolvere ogni tipologia di problematica in poco tempo. Il periodo sembra essere parecchio ottimale, soprattutto in ambito lavorativo.

Capricorno - I contrasti, nell'ultimo periodo del mese di aprile, non sono di certo mancati e le scelte sbagliate sul luogo di lavoro hanno sicuramente incasinato il tutto. Una giornata di festa è quello che ci vuole in questo periodo per riuscire a ricaricare le energie e superare le difficoltà senza troppi problemi.

Acquario - Forse uno tra i segni maggiormente impulsivi che, se decidono di gettarsi qualcosa alle spalle, lo fanno in maniera definitiva senza tornare mai sui propri passi. Mercoledì 1° maggio può essere il giorno migliore per risolvere alcune questioni irrisolte.

Pesci - Le problematiche nell'ambito lavorativo colpiscono anche questo segno. Solamente chi ha un'attività in proprio potrà riuscire a guadagnare qualche soldino in più da potere utilizzare per la giornata del 1° maggio in compagnia dei propri cari o per conservarli per qualcosa di più "grande" e di più meditato.