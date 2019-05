Il mese di maggio sta volgendo ormai al termine e giugno inizia a manifestare la sua influenza sui vari segni zodiacali. L'Oroscopo del weekend, per le giornate comprese tra venerdì 31 maggio e domenica 2 giugno, cerca di portare chiarezza su alcuni punti che accomunano i vari segni.

Pubblicità

Pubblicità

L'Ariete saprà gestire al meglio le proprie finanze mentre i Pesci potranno aprirsi a nuove esperienze ed il Leone potrà ritenersi fortunato per gran parte di questo weekend. Alti e bassi si susseguiranno, come sempre, per i vari segni ed alcuni sapranno affrontare le avversità in maniera più consona ed elegante rispetto ad altri. Di seguito tutti i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Le predizioni da Ariete a Vergine

Ariete - Il segno dell'Ariete dovrà gestire al meglio il proprio denaro.

Oroscopo del weekend dal 31 maggio al 2 giugno: Pesci in ottimo stato.

Uno shopping moderato potrebbe essere accettato ed un prestito richiesto da parenti ed amici dovrà essere ben ponderato. Le truffe sono sempre dietro l'angolo, ma grazie al temperamento di questo segno ed alle persone a lui care potrà stare al sicuro.

Toro - Questo si può considerare il momento ottimale per esprimere i propri sentimenti, sia verso la persona amata che verso le persone più care (amici o familiari). Chi non ha ancora trovato l'anima gemella in questo weekend potrebbe darsi da fare con quella che si considera "persona giusta".

Pubblicità

Gemelli - Il segno dei Gemelli è sempre in continua ricerca di approvazione e vicinanza da parte delle persone a lui care. La fine di maggio porta con sé aria di cambiamento e l'inizio del nuovo mese potrebbe essere parecchio fortunato. Prendere decisioni affrettate non aiuta, ma questo è il momento per decidere cosa fare della propria vita.

Cancro - Il mese di giugno sembra portare con sé una valanga di energie per il Cancro che, se in grado di sfruttare al meglio il proprio fascino ed il proprio magnetismo, saprà sicuramente ottenere ottimi risultati.

Gli interessi più seducenti potranno essere condivisi con le persone amate.

Leone - La fine del mese di maggio potrebbe riservare, in apparenza, un weekend in preda allo stress ed alla stanchezza, ma le scorte di energia del Leone e gli astri affini renderanno questo fine settimana un periodo ottimale per portare a termine contratti lavorativi e non. Fortuna anche sul piano interpersonale.

Vergine - L'oroscopo sembra portare aria di novità alla Vergine.

Pubblicità

Sul piano relazionale e sentimentale, i nati sotto all'influenza di questo segno potranno prepararsi ad accogliere qualcosa di positivo. Le energie non mancheranno di certo ma, per questo weekend, il lavoro è meglio sostituirlo con la piena concentrazione sui sentimenti.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il momento ottimale per mettersi in gioco e donarsi alle persone amate è proprio questo. Le persone vicine al segno della Bilancia saranno sempre disponibili e pronte a tendere la mano nei momenti di difficoltà.

Pubblicità

Le nuove energie faranno sentire questo segno consapevole delle proprie capacità.

Scorpione - Questo segno sembra avere già in mente idee abbastanza chiare su cosa fare. Questo weekend si propone come il momento migliore per attuarle e mostrare a tutti di che pasta è fatto un buon Scorpione. Se vi sono situazioni che offuscano la capacità di concentrazione è meglio metterle da parte almeno per un po'.

Sagittario - Il tempo libero che si può trovare nel fine settimana dovrebbe essere goduto al meglio evitando di mescolarlo con impegni lavorativi e situazioni di forte stress. Relax è ciò che giova per riuscire a ricaricare le proprie energie e trovare la serenità dopo giornate fin troppo impegnative.

Capricorno - Di sicuro si tratta di un segno abbastanza passionale e sentimentale al punto da spingerlo a fantasticare sul proprio futuro in compagnia della persona amata. La sicurezza, purtroppo, non sempre fa parte del Capricorno, ma questo periodo di fine maggio ed inizio giugno è sicuramente il migliore per prendere una decisione importante e fare il grande passo. Ottimo periodo anche nell'ambito lavorativo.

Acquario - Si prospetta un fine settimana con la testa fra le nuvole, in preda ai viaggi mentali ed alla fantasia. Un segno come l'Acquario sa sempre quando tornare con i piedi per terra, ma non sempre risulta essere piacevole. Se la storia con il proprio partner non sembra andare come sperato, riscoprire quella "vecchia" intimità potrebbe sicuramente rinvigorire il rapporto.

Pesci - Un periodo migliore di questo non poteva esserci. L'amore sembra essere nell'aria e potrebbe intrecciare i propri fili con quelli di un viaggio già organizzato e programmato. L'amore, il lavoro e la fortuna non sembrano essere troppo lontani da questo segno.