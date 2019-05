L'Oroscopo di domani giovedì 30 maggio 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni zodiacali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Pubblicità

Pubblicità

Ad avere massimo supporto dagli astri nel periodo sotto analisi saranno Toro e Cancro, entrambi ampiamente sostenuti dal sestile Marte-Urano nonché dalla generosa Luna in Ariete. Di diversa opinione invece, le previsioni zodiacali del 30 maggio, riguardo ai segni sotto stress nel periodo: pronti a scoprire i segni in difficoltà di questo giovedì? Scopriamo meglio le previsioni zodiacali giornaliere e la nuova classifica stelline posta a seguire.

Classifica stelline 30 maggio 2019

Scommettiamo che in tanti già state in trepidazione nell'attesa di scoprire come è stato classificato il vostro segno?

Oroscopo di domani 30 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni zodiacali

Bene, senza perdere tempo in inutili tiritere, andiamo subito a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 30 maggio. Quest'oggi, alla testa della scaletta con le stelle del giorno troviamo Toro e Cancro valutati a cinque stelle, in ottima compagnia: infatti a poca distanza da questi ultimi troviamo altri due segni tutti perfettamente allineati e alla pari con quattro stelle. Ansiosi di sapere quali sono gli altri simboli astrali valutati in negativo?

Pubblicità

Bene, a seguire la classifica dal migliore al peggiore:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo giovedì 30 maggio, lavoro e amore

Ariete - Giornata di metà settimana splendida soprattutto in molti comparti. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, la situazione astrale è un po’ meno complicata dei giorni scorsi, ma ancora segnata da qualche piccolo problema. Il vostro settore affettivo potrebbe essere minacciato da una fase lunare leggermente instabile: non stupitevi, quindi, se dovrete affrontare una discussione animata con il partner.

Single, si profila una giornata che potrebbe essere ricca d'incontri: affidatevi alla grinta e non fatevi scappare neppure un'occasione, perché questi sono tempi che non rivivrete facilmente; approfittatene ora. Nel lavoro, sarete pieni di voi stessi e vi farete desiderare. Prima di concedere eventuali aiuti ai colleghi sappiate che prima o poi potreste essere voi ad aver bisogno di loro: non fateli penare ma date loro una mano.

Toro - Giovedì di metà settimana pregno di novità, o almeno molto confortevole in fatto di soddisfazioni.

Pubblicità

In amore, un pizzico di fortuna unito a tanta energia da spendere nei momenti più concitati. Sarà un giovedì di eros intenso e prolungato, come del resto ben si addice al periodo: atmosfere magiche smuoveranno il sangue anche ai meno giovani e più compassati tra voi. Single, forse una persona sconosciuta farà breccia nel vostro cuore nei prossimi due o tre giorni, colpendovi un po' alla sprovvista. Però, per poter vivere a pieno la magia di un nuovo eventuale amore dovrete liberarvi delle paure inconsce che attualmente vi portate dentro, ok?

Pubblicità

Dai, buttatevi a capofitto in questa nuova storia, potrebbe essere quella giusta. Nel lavoro, avrete parecchio da fare qualunque sia la vostra attività, ma sarete contenti di farlo. Non mancheranno momenti di fatica, questo sì, ma saranno ricompensati dalla consapevolezza di dare sempre il massimo.

Gemelli - In arrivo un giorno valutato con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono". In amore, la Luna in Ariete vi renderà particolarmente pigri e sornioni, rendendo di difficile comprensione i desideri della persona che avete vicino. Impegnatevi un po' di più, mettendoci soprattutto l'impegno e la voglia necessaria. In coppia ridimensionate le attese e vi accorgerete che la serenità, in realtà, potrebbe essere assai più vicina di quanto non possiate pensare. Single, gli astri del momento metteranno a repentaglio il vostro equilibrio emotivo: non fatevi trascinare in storie confuse delle quali potreste decisamente pentirvi. Soppesate tutte le controindicazioni e agite con la massima prudenza, ok? Nel lavoro, la competenza acquisita sul campo, il bagaglio delle conoscenze e tanto altro, insomma tutto ciò che forma l’esperienza professionale potrà davvero fare la differenza in questo periodo.

Cancro - La giornata del 30 maggio sarà molto fantasiosa, avrete un grande entusiasmo unito ad una voglia impellente di rinnovamento. Le stelle vi aiuteranno ad alleviare le tensioni e a fare progetti per il futuro. Le previsioni di giovedì indicano in ripresa il settore relativo all'amore: forse riceverete della piacevoli sorprese che vi renderanno davvero elettrizzanti. Cercate di condividere l'entusiasmo con il vostro partner in modo da rallegrare insieme la giornata: sarà davvero un pensiero carino. Single, specialmente voi che lo siete da poco, state finalmente (ri)assaporando una vita libera da legami, senza confusioni emotive: come vi trovate? Diciamo che un lungo periodo di riflessione e confronto con voi stessi è quello che vi ci vuole, per il momento. Nel lavoro, la buona comunicazione e l'abilità nel gestire i rapporti interpersonali saranno favoriti: potete sfruttare queste doti con successo nella vita privata ma anche sul lavoro. Ottime opportunità per coloro che hanno un'attività di tipo commerciale.

Leone - Giovedì giornata sottoposta ad un secco "ko" da parte delle stelle. Dovete cercare di riposare e dormire di più in questo giorno decisamente impegnativo: ogni vostra piccola iniziativa servirà a mantenere vivo il periodo, sappiatelo. In amore, quasi sicuramente mal sopporterete il vostro partner che, in risposta, potrebbe mettervi con le spalle al muro per questioni passate (mai risolte!). Una sincera spiegazione accompagnata da scuse sincere potrebbe cambiare l'esito della giornata. Single, sappiamo tutti che siete tipi che non accettano facilmente le sconfitte, per questo vi invitiamo a stare fermi. Il periodo potrebbe riportare a galla ricordi spiacevoli, fomentando in voi desideri di rivalsa, se non di vendetta: soffocateli subito! Nel lavoro, importante sarà il riuscire a trovare il ritmo giusto per voi, senza forzare i tempi naturali: vedrete che la vostra voglia di lavorare porterà ottimi frutti e, di conseguenza, migliorerà non poco la soddisfazione generale.

Vergine - In arrivo un giorno semplice ma con tratti abbastanza efficaci da sfruttare per i propri tornaconti quotidiani. Se presa con il giusto spirito, questa parte della settimana sarà sufficientemente gradevole da sostenere. L'oroscopo di domani 30 maggio consiglia in amore un comportamento normale: agite come al solito senza ovviamente strafare. In coppia soprattutto, potreste avere delle piccole preoccupazioni, diciamo un qualcosa di passeggero. Se eventuali dubbi saranno subito analizzati e chiariti con il partner, alla fin fine riuscirete a smorzare tensioni e relativi battibecchi. La pace sarà senz'altro seguita da coccole e carezze: garantito! Single, anche se le difficoltà non mancheranno, riuscirete comunque a sdrammatizzare grazie ad un formidabile senso dell’ironia: vi aiuterà a non prendervi mai molto sul serio. Nel lavoro, oggi dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che vi si presenteranno, ma dovrete anche cercare di domare le vostre impulsività.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.