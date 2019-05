Le previsioni astrologiche di giovedì approfondiscono l'amore e le opportunità lavorative, con meticolosità e un pizzico di magia. Il seguente Oroscopo interpreta i transiti planetari elargendo dei consigli segno per segno.

L'oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: coltivate i vostri progetti lavorativi passo dopo passo, con fiducia e senza applicare le vostre capacità in modo discontinuo.

Mercurio è in posizione di sestile e vi garantisce concentrazione, anche se una Luna emotiva vi rende molto fantasiosi, anche in amore.

Toro: avvertirete una certa stanchezza prodotta dal transito di Urano nel vostro cielo. Questa spossatezza è acuita anche dai cambiamenti improvvisi che l'astro vi propone e vi accorgerete che le persone intorno a voi non vi sostengono come dovrebbero. Buono l'amore.

Gemelli: alcuni cambiamenti positivi stanno per avverarsi nella vostra vita e potrebbero coinvolgere la sfera sociale-affettiva.

L'oroscopo amore e fortuna di giovedì.

Riuscirete nei vostri progetti, sia amorosi che professionali, puntando non solo sulla fortuna ma anche nelle vostre spiccate capacità intellettive.

Cancro: attenzione alle parole che pronunciate male, potrebbero essere travisate e creare malintesi pericolosi. Marte innesca un'energia positiva che vi spinge a dire e a fare, ma dovrete addentrarvi in modo cauto nel sentiero della vita, contenendo un'agitazione che vi fa perdere delle ottime possibilità.

Leone: la Luna dal domicilio dell'Ariete mitiga le sensazioni amorose piuttosto tese, derivanti da una quadratura di Urano. Risulterete molto simpatici poiché sotto l'influsso lunare e vorrete vivere splendidi affetti nel focolare domestico. In ambito lavorativo cercate di avere maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Vergine: il lavoro vi crea una certa agitazione, quindi cercate di trovare il giusto equilibrio per gestire alla perfezione i nuovi progetti con quelli già in esecuzione. Anche per voi amici della Vergine la stanchezza uraniana si fa sentire, ma evitate che questa fatica possa compromettere la sfera affettiva.

La fortuna indagata nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: in ambito lavorativo dovrete superare alcuni ostacoli e difficoltà derivanti da una quadratura Saturno-Plutone che si fa sentire. Amate molto mettervi in mostra in un gruppo di amici ma attenzione se siete in coppia, poiché il vostro partner si ingelosirà.

Scorpione: Venere dirimpettaia rende i vostri amori altalenanti e piuttosto impulsivi. Voi Scorpione in coppia non siate troppo possessivi e voi single siate più concreti.

In ambito lavorativo, si prospettano invitanti novità.

Sagittario: in amore siete alla ricerca di una serenità che tarda ad arrivare. La Luna dal cielo dell'Ariete vi rende molto intuitivi e affettuosi, quindi apritevi ai sentimenti con slancio, senza pretendere troppo dal partner. In ambito lavorativo, avrete l'impressione di non trovare mai la soluzione giusta.

Capricorno: l'amore non vi mancherà di certo con Venere in trigono a Plutone e anche gli affari procederanno nel verso giusto, grazie a Saturno attivo nel vostro cielo.

Proprio per quanto riguarda il lavoro, attingete a una forte creatività che vi farà distinguere dalla massa.

Acquario: l'eccessivo stress derivante dagli impegni lavorativi si fa sentire e dovrete quindi ritrovare un po' di serenità, ritagliandovela alla perfezione e pensando maggiormente a voi stessi. L'amore è altalenante ma una Luna sensibile vi è complice.

Pesci: Nettuno acquista forza dalla Luna, posizionata nel domicilio adiacente e sentirete accentuate la comprensione e l'emotività. Assimilerete molto gli stati d'animo degli altri, quindi evitate persone troppo negative.