Il mese di maggio è ormai giunto al suo termine, con gli alti e bassi che ogni segno zodiacale ha potuto assaporare in questo periodo. L'Oroscopo ha portato buone notizie per alcuni e cattive notizie per altri, ma alla fine si è riusciti ad arrivare a fine mese (qualcuno stringendo i denti rispetto ad altri che, invece, hanno vissuto in tranquillità). Questo weekend, secondo le previsioni, porterà serenità e relax ad alcuni, come nel caso del Toro che, nonostante la timidezza, riuscirà a stare sotto ai riflettori. La Vergine si ritroverà ad avere accanto una persona speciale, mentre qualche altro segno dovrà fare i conti con stress e nervosismo.

Pubblicità

Pubblicità

Di seguito, le previsioni nel dettaglio di ogni segno zodiacale.

L'Oroscopo per i primi 6 segni dello zodiaco

Ariete - Un segno di questo calibro sembra essere sempre in grado di rapportarsi con il prossimo, stringendo nuove amicizie ed aprendosi a nuove esperienze. Una buona compagnia, magari condividendo momenti ed interessi comuni, è proprio quello che ci vuole per rendere questo weekend il migliore di questo periodo. Bisogna quindi circondarsi di persone fidate e sincere.

Oroscopo del Weekend: Sagittario ottimo momento per le collaborazioni

Toro - Un segno nato per il lavoro. Anche se si tratta del weekend, il Toro si ritrova a fare i conti con la voglia di crescere e di farsi notare. L'amore per il proprio lavoro riuscirà ad attirare l'attenzione di qualcuno in grado di fare un'offerta da non prendere alla leggera. La fiducia in sé stessi porterà questo segno sulla strada giusta.

Gemelli - Si prospetta essere un periodo accattivante ed in preda alla scoperta. La sete di conoscenza di questo segno lo porterà alla ricerca di nuove esperienze e "nuovi mondi".

Pubblicità

Uno tra gli obiettivi per il weekend è proprio l'organizzare una piccola gita fuori porta.

Cancro - Staccare la spina sembra essere l'unica soluzione possibile. Dopo lo stress e la fatica accumulate sul lavoro, nei giorni precedenti, si potrebbe non avere le energie necessarie per interfacciarsi con il prossimo. Si preferisce buttarsi nel proprio letto, al buio, circondandosi del silenzio e della tranquillità della solitudine, almeno per una giornata intera.

Leone - Chi è nato sotto all'influenza di questo segno sarà, durante questo weekend, la persona adatta ai festeggiamenti fuori porta. Un carattere così amabile non è mai stato visto per questo segno, ma il sempre più vicino fine settimana sembra avere portato con sé una nota di dolcezza e serenità contagiose.

Vergine - Sempre cimentato nel lavoro, sia fisicamente che mentalmente, il segno della Vergine ha bisogno di una mano di aiuto e di qualche parola di conforto per riuscire ad andare avanti mostrando la propria grinta. La buona volontà potrebbe attirare l'attenzione di qualche persona in grado di aiutare nel portare a termine un determinato progetto.

Pubblicità

Previsioni del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - Il segno della bilancia non è mai stato in grado di portare il naso fuori dalla propria porta con semplicità. Riuscire ad esternarsi e provare esperienze nuove è sempre stato quasi impossibile, ma finalmente le cose sembrano essere cambiate. Uscire dalla propria "zona di comfort" ed immettersi nella vita mondana, provando nuove esperienze, anche in compagnia del proprio partner, porterà non poca positività e spensieratezza.

Pubblicità

Meglio evitare di riflettere troppo sul da farsi.

Scorpione - Passare del tempo con una persona speciale è ciò che di meglio potrà accadere in questo fine settimana. Ritagliare qualche attimo del proprio tempo, in questo weekend, permetterà allo Scorpione di rilassarsi in compagnia dei propri cari o del proprio partner. Tenere lontano i pensieri riguardanti il lavoro.

Sagittario - Riuscire a portare a termine un lavoro è quello che cerca di fare questo segno in questo periodo. Se si tratta di un lavoro grosso che porta via parecchie energie, riuscire a trovare il collaboratore giusto potrebbe essere la cosa giusta da fare. Il weekend in arrivo congelerà l'ego personale del Sagittario, permettendosi di interfacciarsi e relazionarsi meglio con il prossimo.

Capricorno - Se ci sono degli impegni da portare a termine o delle scadenze in arrivo non è semplice rilassarsi. I nati sotto al segno del Capricorno dovranno riuscire a portare a compimento i propri impegni prima di poter sperare di trovare la tranquillità tanto ambita. Al termine di tutto, un bel massaggio potrebbe essere proprio quel che ci vuole.

Acquario - Di sicuro, una pausa dal lavoro è quello che fa al caso di questo segno. In questo periodo si è in grado di trovare il divertimento ovunque, sia in mezzo ai bambini che in solitudine. Il tempo trascorrerà in tranquillità e senza problematiche rilevanti.

Pesci - Un modo ottimale per riuscire a godersi l'aria e la serenità di questo weekend potrebbe essere l'organizzare una gita fuori porta con la propria famiglia. Il segno dei Pesci, in questo periodo, è sempre in cerca di compagnia, ma non quando si tratta di fare baldoria. Preferisce il relax alle feste.