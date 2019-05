L'Oroscopo della settimana, l'ultima di maggio, approfondisce le opportunità lavorative e la fortuna in amore, indirizzando i segni zodiacali verso la felicità e il benessere. Le seguenti previsioni astrologiche sottolineano queste sensazioni segno per segno.

Splendide notizie nell'oroscopo della settimana segno per segno

Ariete: mercoledì l'astro lunare, ospite del vostro cielo, incrocerà le sue energie con il Sole e vi renderà più sensibili e affettuosi nei confronti del partner o di una parente, come una sorella o una madre.

Buone le notizie in arrivo che riguardano il lavoro.

Toro: la giornata di lunedì si preannuncia molto gradevole e desidererete stare in compagnia degli amici che contano o delle persone a cui volete bene. Seguendo il vostro istinto di inguaribili corteggiatori, non esiterete a fare la corte a una persona che vi ha rapito il cuore. Il weekend per voi amici del Toro sarà sereno e romantico.

Gemelli: se la settimana per voi amici dei Gemelli inizia con un certo nervosismo, verso mercoledì potrete aprirvi a sensazioni profonde innescate da una Luna favorevole che insieme al vostro Sole, vi renderà allegri e sicuri in voi stessi.

L'oroscopo della settimana di maggio.

Sul lavoro potrete contare sull'appoggio di una figura femminile.

Cancro: la settimana inizia bene per voi Cancro e lunedì vi farete valere sul lavoro, esponendo le vostre idee con determinazione e sicurezza. Voi che state avviando una nuova attività, sarete fortunati e irradierete energia durante il contatto con il pubblico. Buono ed equilibrato l'amore, con una Luna sensibile che vi sarà complice tutta la settimana.

Leone: rispolverate il vostro orgoglio e la vostra determinazione, facendovi valere in ambito lavorativo e rivoluzionerete la situazione in modo a voi favorevole.

In amore, voi single preferirete che sia l'altro a fare il primo passo, voi Leone in coppia durante il weekend potreste vivere qualche tensione in ambito sentimentale.

Vergine: in ambito lavorativo state dando forma a un progetto e a metà settimana saprete se questo accordo andrà in porto o meno. In amore, lunedì sarà piuttosto pesante per via di un'opposizione lunare che vi porterà i nervi a fior di pelle, ma questo atteggiamento si smorzerà già a metà settimana.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: spesso il vostro modo di agire non è in sintonia con quello del partner e intavolerete una specie di lotta invisibile, visto che non vorrete modificare il vostro atteggiamento. Magari cercate l'aiuto di una persona a voi cara che possa smorzare queste rivalità in modo neutrale.

Scorpione: state imboccando una nuova strada lavorativa e otterrete successo, ma attenzione a mantenere vivo questo spirito d'iniziativa, altrimenti rischierete di lasciare in sospeso alcune situazioni che non giungeranno mai al termine.

Nel weekend una Luna in opposizione vi renderà troppo sensibili nei confronti dei sentimenti.

Sagittario: questa settimana si aprirà uno scenario di positività e ottimismo, con Giove che incrocia le sue energie benefiche con la Luna. Potrete contare sull'influsso fortunato dell'astro d'argento per tutta la settimana, che vi garantirà intuizione e fedeltà ai valori tradizionali.

Capricorno: non lasciatevi prendere da fobie e pensieri angosciosi infondati e non siate pessimisti, ma analizzate la situazione che vi sta davanti con spirito critico e razionalità.

Riscontrerete in amore una certa difficoltà a manifestare le vostre sensazioni e i sentimenti che provate. Approfittate del weekend quando vi verrà in aiuto una Luna in trigono.

Acquario: molto aperti alla comunicazione con gli altri, chiacchierando scoprirete di avere molte cose in comune con una persona in particolare, che vi attrarrà come una calamita. Luna e Urano, in aspetto di quadratura nel weekend, potrebbero rendervi alquanto nervosi.

Pesci: iniziate la settimana alla grande, con una Luna complice già nel vostro cielo nella giornata di lunedì. Vi sentirete appagati in amore e anche il lavoro sarà fortunato, in particolar modo potrete approfittare dell'aiuto di una figura femminile.