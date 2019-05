L'Oroscopo di domani 29 maggio 2019 è pronto a mettere in evidenza le previsioni sulla giornata del prossimo mercoledì. Target dell'Astrologia quotidiana, l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione ai primi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori nel periodo analizzato?

Pubblicità

Pubblicità

Diciamo subito che tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ad avere il massimo supporto da parte delle effemeridi del periodo saranno in due: Ariete e Cancro. Periodo discreto sia in campo sentimentale come anche nelle attività di lavorative per i nati in Toro e in Gemelli, nel contesto valutati in giornata a quattro stelle. Per quanto concerne la parte negativa del periodo, secondo le previsioni zodiacali del 29 maggio, pochi dubbi: a dover sottostare a turbolenze astrali abbastanza pesanti saranno Leone e Vergine.

Oroscopo di domani 29 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Il primo dei due avrà contro una pessima Luna speculare negativa al 75% mentre il sensibile segno della Vergine dovrà fare i conti con l'opposizione Luna-Nettuno, ambedue speculari negativi al 80%. Andiamo a dettagliare in profondità la situazione segno per segno.

Classifica stelline 29 maggio 2019

In vista dell'arrivo del periodo a metà settimana, cerchiamo di stabilire quali segni potranno avere il favore degli astri e chi invece dovrà accontentarsi.

Pubblicità

Come al solito a fare da metro di misura, la nuova classifica stelline nel contesto attuale interessante la giornata del 29 maggio 2019. Ansiosi di sapere quali saranno i segni a risultare in giornata super-fortunata? Bene, allora prima iniziare a mettere in chiaro la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane, ci teniamo a mettere in evidenza i migliori in assoluto tra tutti: l'Ariete e il Cancro. Questi due splendidi segni sono stati designati dagli astri a svettare meritatamente alla testa della classifica. Invece, come saranno le stelle per gli altri segni?

Andiamo a scoprirlo insieme mettendo in chiaro il resto della scaletta posta a seguire:

★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Vergine.

Oroscopo 29 maggio, previsione quotidiana

Ariete - Una giornata decisamente improntata sulla buona sorte e sulla facilità nei rapporti interpersonali. In generale a dominare sarà la passionalità, da profondere senza risparmio e senza farsi troppe domande. Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, un sano ottimismo vi farà vedere le cose sotto una luce nuova e un nuovo impulso vi spingerà a fare nuove attività insieme al vostro partner.

Pubblicità

In generale, discreto l'andazzo riguardante parte della sfera personale, in primo luogo sul fronte famiglia, poi su quello sentimentale. La Luna raccomanda a tanti di voi in status single di non portare allo stremo certe discussioni con le persone che interessano: la lite è in agguato, pronta ad esplodere in ogni momento! Nel lavoro, non fate assolutamente leva sulla competizione: rilassatevi, per godervi i frutti dei vostri sacrifici fin qui fatti, e se non dovessero esserci allora rilassatevi e basta!

Pubblicità

Toro - In arrivo un periodo improntato alla normale gestione. Il prossimo mercoledì pertanto, si preannuncia non troppo faticoso per tanti amici del Toro. Molti di voi infatti potranno portare a termine con efficienza eventuali impegni quotidiani già assunti, a patto però di non rimandare al mittente richieste di chiarimento solo per timore di non essere sicuri di se stessi. In amore, senz'altro passerete una giornata discreta nel corso della prima parte, poi sul finire arriveranno i primi flussi benefici da parte degli astri "buoni". In coppia l’umore ballerino si rifletterà senz'altro sul menage e anche il partner dovrà sopportare le vostre continue ricorrenti lamentele. Scoprirete (forse) che non sempre l’approccio impetuoso dettato dal momento risulta vincente. Single, la giornata di mercoledì sarà decisamente improntata alla normalità consueta a cui siete già da parecchio abituati. La vostra mente sarà aperta e ben disposta alle novità e alle esperienze nuove. Nel lavoro, avrete una grande originalità che vi permetterà di ottenere larghi consensi nel vostro ambito professionale, evitate però di suscitare le gelosie di chi vi circonda, alla lunga potrebbero rovinare alcuni vostri piani.

Gemelli - Partirà abbastanza normale questo vostro mercoledì di metà settimana, anche se in alcuni momenti potrebbe restituire discrete occasioni (attimi!) da sfruttare in ciò che si riterrà eventualmente opportuno. In amore, la Luna in Ariete sarà abbastanza dalla vostra parte e riuscirete a capire perfettamente le esigenze del partner. Preparatevi a ricevere coccole, carezze e una valanga di attenzioni a patto di saper giostrare eventuali situazioni dettate dal nervosismo sporadico, sia vostro che da parte della persona amata. Single, il periodo non mancherà di darvi qualche punzecchiatura qua e là, ma nel complesso sarà abbastanza positivo. Potrete approfondire il dialogo con la persona che sapete, studiare nuove forme di comunicazione, condividere nuove interessi: sarà piacevole discutere di argomenti che appassionano. Nel lavoro intanto, molto bene agire con calma e tranquillità, per il resto dovete solo cercare di restare al passo con i ritmi che gli astri del giorno vi imporranno.

Cancro - La giornata in questione, per molti di voi nativi del Cancro inizierà senz'altro con il piede giusto fin dal mattino. In conseguenza di ciò, preparatevi a fare faville: in vista rilanci e messe a punto con alte previsioni di buona riuscita. Giusta la carica d'energia. Le previsioni di mercoledì per quanto concerne l'amore, annunciano l'arrivo di emozioni forti a tanti di voi, merito di stelle positive a garanzia di un periodo eccezionale. In coppia a dominare saranno vigore, vitalità e tanta grinta. Il consiglio: se lascerete perdere il passato sforzandovi di girar pagina una volta per tutte, in molte situazioni finalmente potrete contare su stimoli nuovi. Emozioni forti da cercare ovunque ma assolutamente insieme al partner: divertitevi! Single, il favore degli astri allieterà efficacemente la vostra vita sociale, procurando eccellenti occasioni di svago e benessere. Sarete circondati da persone solari, positive e anche voi risulterete in linea con chi avete accanto. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo che, senz'altro, vi aiuterà a trovare nuove strade: probabili collaborazioni aumenteranno il vostro prestigio, ottime per potenziare un'eventuale carriera.

Leone - Il prossimo sabato sarà indirizzato verso una giornata piuttosto noiosa. Preventivata dall'Astrologia quotidiana in gran parte "sottotono", a molti di voi Leone la parte centrale della settimana non darà tante opportunità su cui contare. Secondo i nostri recenti studi sull'astrologia, per quanto riguarda l'amore, qualche difficoltà in più potrebbe concretizzarsi tra metà pomeriggio e inizio sera: occhio se doveste essere direttamente toccati, ok? In qualche caso potreste sentirvi in conflitto con alcune vostre prese di posizione fatte qualche tempo addietro: se potete, tornate pure sui vostri passi. Single, il firmamento vi condanna ad un periodo di alti e bassi piuttosto stressante. Se siete già legati dal filo dei sentimenti ad un'altra persona, tutto andrà a rallentatore: oggi conquistate, domani potreste perdere terreno e via dicendo. Nel lavoro per concludere, se lavorerete con costanza e impegno riuscirete a realizzare ciò che avete in programma; diversamente sappiatelo, tutto potrebbe rivelarsi inutile.

Vergine - Il prossimo mercoledì sarà decisamente poco congeniale, per non dire pessimo, per molti di voi nativi in Vergine. In qualche caso si renderà necessario un dialogo chiarificatore o di confronto con le persone interessate al problema: cercare di capire in che modo risolvere la (eventuale) questione. Fatelo insieme a chi sapete, in modo da soddisfare entrambi le parti in causa. L'oroscopo di domani 29 maggio consiglia in amore un certo autocontrollo: forse sarebbe il caso che torniate a dar voce al vostro lato più mansueto e dolce del vostro carattere. In coppia visto il frangente poco consono, si presume che non tutto filerà liscio come l'olio: il vostro nervosismo sarà al limite e la capacità di sopportazione nei confronti del partner sarà ridotta ai minimi termini. Cercate di restare calmi, ok? Single, inutile andare a cercare l’amore lontano. Potreste incontrarlo certamente alla fermata del bus, al supermercato o in ufficio, sappiatelo. Forse oggi e domani non incontrerete l’anima gemella ma di certo le occasioni per divertirvi non mancheranno. Nel lavoro infine, da adesso più che mai per raggiungere i traguardi sperati vi sarà richiesta massima disponibilità e tanta elasticità. Vi sentite pronti per piccole decurtazioni sulla paga?

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.