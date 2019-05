Le previsioni astrali di mercoledì, riguardanti le relazioni a due, innescano una voglia di cambiamento e di rivoluzionare le proprie sensazioni. L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce questo rinnovamento tramite le premonizioni segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: molto pazienti e perseveranti con la Luna nel segno, sarete accondiscendenti e sensibili ai bisogni del partner. Legati ai valori tradizionali, vorrete vivere la storia amorosa con profondità e intuizione. Attenzione a non trasformare questo istinto in eccessiva gelosia.

Toro: Urano nel vostro cielo porta insieme a Venere un cambiamento affettivo, un nuovo modo di amare in coppia che si manifesta con alcune novità repentine.

La congiunzione tra questi due pianeti è un aspetto ambiguo e dipende dalla vostra predisposizione ad accettare questo rinnovamento.

Gemelli: più emotivi e perspicaci del solito grazie all'influsso lunare, non esiterete a dire la vostra puntando su una parlantina loquace che vi conferisce Mercurio. Sarete però molto premurosi nei confronti del partner, anche se cercherete di convincerlo a seguire i vostri consigli a tutti i costi.

Cancro: litigiosi in coppia, vi arrabbierete per un nonnulla.

Il rischio di liti viene prodotto da una quadratura di Marte e Luna che vi mette troppo sulla difensiva, oltre a provocare una sfrenata sensualità. Cercate di fronteggiare questo stato d'animo fuori dagli schemi attingendo alla vostra sensibilità e dolcezza.

Leone: in amore, arriveranno dei cambiamenti inaspettati che coinvolgeranno la vostra relazione in modo imprevedibile. Sentirete il bisogno di cambiare ciò che non va e questo rinnovamento potrebbe stravolgere alcune coppie in modo definitivo.

Vergine: avete ben chiare in mente le vostre vedute inerenti la relazione di coppia e siete decisi a rinnovare ciò che non va. Distaccandovi dal passato, il futuro acquisterà un fascino selvaggio e state lavorando fin da adesso, attuando questo rinnovamento che avverrà gradualmente.

Novità profonde nelle previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto instabili e capricciosi, sentirete forte l'influsso di una Luna in opposizione, che dal domicilio dell'Ariete vi scombussola emotivamente.

Questo squilibrio emotivo potrebbe procurare delle difficoltà proprio all'interno della coppia, poiché la vostra casa astrologica corrisponde al matrimonio, quindi attenzione a coltivare la vostra unione.

Scorpione: la Luna dal domicilio dell'Ariete innesca un cambiamento consapevole nel vostro modo d'amare, che diventa più riflessivo grazie all'influsso di Mercurio in Gemelli. E' un'evoluzione della vostra volontà che vi fa adattare al ritmo del partner in modo armonico e sinuoso.

Sagittario: molto ottimisti e protettivi nei confronti del partner, desidererete rimanere a casa e approfondire la vostra relazione a due con sensibilità e profondità. Siete maggiormente in pace con voi stessi e questo stato d'animo è positivo per il rapporto di coppia.

Capricorno: la Luna in quadratura con il vostro Saturno vi provoca un blocco emotivo che non vi fa esprimere i sentimenti come vorreste. Cercate di ritrovare maggiore fiducia in voi stessi, forse siete in crisi per via di una scarsa autostima che vi preclude la felicità.

Acquario: un isolamento sensoriale vi fa chiudere in voi stessi ed eviterete addirittura il contatto epidermico con il partner, poiché state vivendo gli affetti con disagio. Non pensate di non essere meritevoli di affetto, questa sensazione è solo innescata da una Luna sfavorevole.

Pesci: i momenti sentimentali in coppia non mancheranno con Venere complice delle sensazioni amorose e Luna che vi rende più emotivi e romantici. Alcuni di voi potrebbero sentire l'esigenza di aprirsi maggiormente al partner, confidandosi con fiducia dopo una prima resistenza.