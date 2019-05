Questa estate non sarà un periodo molto favorevole per voi nativi dei Gemelli, soprattutto per quanto riguarda gli affetti e l'aspetto sentimentale. Sul campo lavorativo invece, più si susseguiranno i mesi estivi più avrete possibilità di incrementare la vostra fortuna. Quindi sarà necessaria anche della pazienza.

Amore e affetti

Giove in opposizione non favorirà eventuali balzi in avanti nelle relazione più datate, quindi potreste permanere ancora in una situazione di stallo che potrebbe anche farvi entrare in conflitto con l'altro. Quindi sarebbe meglio rimanere sereni, e cercare di fare qualcosa di leggero e che non metta il partner in difficoltà. Godetevi l'estate senza pensare agli eventuali risvolti importanti.

Per voi che siete ancora single la prima parte dell'estate non sarà l'ideale per fare incontri importanti, ma d'altro canto molti di voi ancora non saranno pronti ad impegnarsi nemmeno per una storia che fin dall'inizio si prospetta di breve durata.

Oroscopo estate, Gemelli: cauti in amore, meglio nel lavoro

Agosto sarà il mese che darà nuovo slancio al vostro fascino nascosto e alla vostra voglia di intavolare nuove amicizie: chissà, magari queste ultime potrebbero sfociare in qualcosa di più.

Voto: 6

Lavoro e studio

Ci saranno molte energie a vostra disposizione, quindi potreste essere in grado di risolvere anche le incombenze più difficili e particolari. Anche la relazione fra colleghi diventerà più tranquilla e collaborativa. I guadagni potrebbe incrementare anche grazie alle vostre idee messe a punto soprattutto ad agosto.

Per voi che siete ancora in cerca di un lavoro, se siete disposti ad allargare il vostro campo d'azione, basterà molto poco per arrivare un colloquio promettente. Questa estate sarà anche molto proficua per voi che deciderete di investire una somma ingente per intavolare qualche progetto anche ambizioso. Sono favorite le collaborazioni fra soci. L'opposizione di Giove non vi spaventerà su questi aspetti.

Lo studio vi farà impazzire. Non vi sentirete mai pronti per un esame, e di certo non sarebbe la prima volta. Il consiglio è sempre quello di rimboccarvi le maniche e lasciarvi distrarre il meno possibile.

Voto: 8

Fortuna e salute

L'estate potrebbe portare anche una buona dose di stress, di stanchezza precoce e di difficoltà a livello gestionale della vostra vita. Non riuscirete a stare al passo con ogni cosa, quindi sarebbe opportuno non illudervi troppo su determinati aspetti che riguardano la sfera soprattutto organizzativa. Sarà opportuno anche evitare di fare viaggi di piacere: gli impegni non ve la faranno godere appieno. Quelli fatti per questioni lavorative saranno più prolifici nel periodo di agosto.

Voto: 6