I transiti planetari dettano legge in ambito sentimentale e aiutano i simboli zodiacali ad approfondire le sensazioni con l'Oroscopo dell'amore di coppia. Le previsioni astrologiche assumono così un fascino profondo e magico.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra intesa in coppia è molto profonda con la Luna che incrocia le sue energie con un Sole in Gemelli.

Le vostre energie e i vostri sforzi saranno canalizzati in un'unica direzione e condividerete insieme interessi e sogni comuni.

Toro: l'influsso plutoniano dal domicilio del Capricorno vi rende più emotivi e sentimentali. Molto affettuosi con il partner, riuscirete a esprimervi con il cuore e riverserete come un fiume in piena le sensazioni che provate verso l'amata/o con impetuosità, come solo voi amici del Toro sapete fare.

Gemelli: non date tutto per scontato in coppia e non siate troppo fiduciosi in voi stessi.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 30 maggio.

L'eccessiva vostra sicurezza e la voglia di mettervi in mostra potrebbero seccare il vostro partner e le attenzioni che spesso dedicate agli altri potrebbero innescare gelosie nella relazione a due.

Cancro: non avete voglia di condannare o giudicare il partner, siete molto pazienti e quasi distaccati nei confronti della vostra storia sentimentale. Non avete voglia di combattere o di biasimare, ma attenzione che questo atteggiamento trascendentale potrebbe essere innescato da un Nettuno birichino che vi catapulta in un mondo di illusioni.

Leone: la Luna vi conferisce un'emozione in più e con il suo raggio luminoso potreste analizzare la vostra relazione da un lato diverso e appurare poi che non è così in crisi come sembra. State litigando e alzando la voce in questi giorni per via di una quadratura venusiana che si fa sentire, ma forse alcune situazioni adesso vi sembrano più accettabili.

Vergine: la combinazione Venere-Plutone è favolosa per l'approfondimento sentimentale, soprattutto dal punto di vista emotivo.

Sarete molto espressivi nei confronti del partner e anche il desiderio fisico assume un concetto meno materialistico e più sentimentale. Il vostro partner rappresenta per voi un'altra parte di voi, il mezzo con cui esprimerete le vostre sensazioni.

Previsioni astrologiche di giovedì

Bilancia: siete alla ricerca di ulteriori conferme per approfondire maggiormente le vostre sensazioni e camminate a piccoli passi nella relazione, con cautela e ricercando maggiore equilibrio.

Forse mancate di energia a causa della stanchezza derivante dal lavoro, quindi ritagliate un po' di tempo per voi due.

Scorpione: siete in piena ricerca spirituale e vi fate delle domande sui sentimenti che vi legano al partner. Dopo questo controllo approfondito appurerete che la vostra storia è bella così com'è e non farete niente per cambiarla. Siete felici così.

Sagittario: in amore sarete ottimisti e avrete la sensazione che niente e nessuno possa compromettere questa felicità di coppia.

Molto fiduciosi in voi stessi, potreste decidere di stupire il vostro partner con una sorpresa speciale, una cena romantica o una giornata da dedicare esclusivamente a voi due.

Capricorno: il vostro rigore e la vostra severità saturniana si faranno sentire in coppia e potrebbero innescare delle tensioni, come un senso di imbarazzo da parte del partner scaturito dall'impossibilità a seguire il vostro stato d'animo ombroso. Potreste smorzare le vostre sensazioni negative conferitevi da una Luna in quadrato, andando maggiormente incontro alle esigenze del partner.

Acquario: se il lavoro vi opprime e la stanchezza si fa sentire, che ne dite di rifugiarvi tra le braccia del partner? Potrete superare alla grande una quadratura di Venere che produce tentennamenti e ripensamenti, approfondendo con slancio splendide emozioni.

Pesci: non lasciatevi prendere da una noia sentimentale nociva per la relazione a due. Venere vi è propizia, mentre la Luna nella casa astrologica adiacente alla vostra vi renderà affascinanti e molto intuitivi: quindi via libera alle emozioni.