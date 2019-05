L'estate è ormai arrivata, e voi nativi del segno dell'Ariete estrapolerete ogni cosa positiva di questa magnifica stagione. Ci saranno degli alti e bassi che potrebbero compromettere alcune prestazioni lavorative e di studio, ma vi basterà un po' di autocontrollo e di positività per scacciare via questa nuvoletta di negatività.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

Voi che siete già all'interno di una coppia da tempo la situazione non farà che migliorare sia sul campo sentimentale che sul piano erotico, soprattutto nel periodo di agosto. Dovrete però avere intenzioni veramente serie, perché al momento la superficialità potrebbe portare solamente a litigi ed incomprensioni. Giove in trigono vi darà anche una carica nel campo della sensualità decisamente fuori dall'ordinario.

Voi ancora da soli dovranno prestare attenzione ai segnali che arrivano soprattutto dalle vecchie amicizie, e sempre nel mese di agosto.

Oroscopo estate, Ariete: sarà una stagione positiva

Chissà che non riuscirete a trascorrere il successivo autunno ed inverno all'interno di una coppia affiatata.

Voto: 8

Lavoro e studio

Il pianeta Giove sarà decisivo per offrirvi nuovi spunti e nuove carriere lavorative, e vi farà anche conoscere persone che potrebbero esservi di grande aiuto. L'estate porterà per voi la facoltà di avere nuove idee da intavolare e da discutere con i colleghi. Le buone riuscite di queste idee vi daranno i dovuti risultati soltanto in prossimità di agosto o comunque a fine luglio, quando i tempi saranno abbastanza maturi per comprendere meglio fin dove sarete arrivati.

Pubblicità

Per voi che siete ancora in cerca di un lavoro ci potrebbero essere difficoltà sul piano della gestione delle emozioni. Durante i colloqui dovrete lasciare i vostri problemi quotidiani alle spalle e affrontare le conversazioni di lavoro con la dovuta calma. Presentarvi nervosi non apporterà gli esiti che desiderate. Ad ogni modo, a settembre tutto andrà meglio.

Lo studio è costellato di incertezze, soprattutto a fine giugno. La vostra emotività vi indurrà a presentarvi agli esami più insicuri e poco attenti a ciò che dovrete esporre. Dipenderà da voi capire a cosa sia dovuta questa incertezza.

Voto: 7

Fortuna e salute

L'influsso di Saturno per il vostro segno potrebbe essere deleterio per le ossa e per l'apparato locomotore in generale, quindi sarebbe consigliabile di non immergervi in sport estremi, soprattutto senza la presenza di alcuni amici che in un momento di eventuale difficoltà potrebbero esservi di aiuto. Sui fronti più tranquilli come il lavoro potreste essere in grado di sciogliere anche i nodi più difficili, anche se ci potrebbero essere momenti in cui l'ottimismo si presenterà con livelli molto bassi.

Pubblicità

Voto: 6