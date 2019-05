Per voi nativi del segno del Sagittario vi attende un giugno che porterà con sé delle novità che vi faranno uscire dal cono d'ombra in cui eravate nei mesi scorsi. Viaggi e amicizie saranno i fulcri principali di questo mese d'estate, e non mancherà anche qualche incontro che vi farà battere il cuore, anche se non ci sarà nulla di certo. Ci saranno occasioni di crescere ulteriormente e di arricchire le vostre conoscenze in materie artistiche.

Amore e affetti

L'interno della vostra coppia si presenta molto proficuo dal punto di vista sentimentale: ci sarà molta complicità che non solo vi porterà a rafforzare il vostro legame, ma che darà anche qualche spunto per fare dei passi avanti decisamente importanti. L'unica nota che potrebbe stonare in tutto questo potrebbe essere la vostra voglia di osare con qualcuno che potrebbe farvi infatuare parecchio. Ma se la vostra storia d'amore è salda non ci sarà nulla di cui temere.

Voi single avrete moltissime opportunità di conoscere qualcuno di speciale, che vi darà la spinta giusta per intavolare una relazione anche breve e di poca importanza.

Oroscopo giugno, Sagittario: novità in arrivo

Sarete più brillanti sotto molti punti di vista, e questo costituirà una sorta di magnete per chi vorrebbe cercare avventure e lasciar fare tutto al caso. L'ideale per questo è il segno dell'Acquario: non cerca inizialmente niente di stabile, ma se tutto va bene potrebbe pensare di fidanzarsi oppure di intraprendere una convivenza.

Lavoro e studio

La tranquillità sul posto di lavoro e all'interno della cerchia di colleghi sarà un ottimo incentivo per sviluppare quei progetti che sono rimasti seppelliti nel cassetto delle dimenticanze per essere rinnovati.

L'atmosfera, insomma, sarà adatta a fare programmi ben specifici anche se non mancheranno delle divergenze, facilmente risolvibili.

Voi ancora alla ricerca di un lavoro siete i favoriti, perché le opportunità di giugno sono moltissime, ma dovete tenere conto di essere anche spostati dalla vostra città d'origine proprio per andare incontro ad un impiego. Starà a voi decidere cosa fare, se continuare a cercare sul posto oppure andare lontano.

Gli studi stanno andando a gonfie vele, siete motivati e carichi.

Giugno non farà altro che incrementare questa voglia di superare gli esami in modo brillante e con il massimo dei voti. Nei momenti in cui vi sentirete un po' più giù di corda e poco inclini a passare il pomeriggio o la notte chini sui libri, ricordate che dopo aver dato l'esame potrete godervi giornate di relax senza avere alcun pensiero per la testa. Chissà, potreste anche trascorrere alcuni giorni fuori porta. Fatevi dei regali, e il tutto sarà più piacevole.