Voi nativi del segno forte e carismatico dello Scorpione siete persone che anche se cadono si rialzano in fretta, senza neanche il tempo che gli altri se ne accorgano. Giugno sarà un mese in cui ci saranno molte difficoltà di stampo sentimentale, che dipenderanno principalmente da voi stessi.

Vorrete aiutare chi amate, ma non riuscirete ad arrivare al punto del problema, o comunque potreste non essere in grado di farlo a priori. L'unica arma a vostra disposizione sarà il dialogo, come sempre. Utilizzatela in modo produttivo.

Amore e affetti

All'interno della coppia siete persone che si confidano con il partner molto tranquillamente, e così facendo rafforzate il legame senza che dobbiate fare sforzi significativi. Giugno sarà un mese in cui dovrete letteralmente esporvi interamente al partner, soprattutto se questi è un tipo di persona paziente e che vi ama davvero.

Oroscopo giugno, Scorpione: sarà un mese di alti e bassi

Cercate soltanto di non tenere tutto per voi, altrimenti potreste impensierire il partner e subire delle incrinature non volute nella vostra relazione.

Voi single questo giugno dovrete aprirvi alla persona che vi piace o che osservate da tempo senza fare alcuna mossa, esattamente come nel caso delle persone già all'interno di una coppia. Ascoltarvi potrebbe incrementare la stima che l'altro ha di voi e perché no, anche entrare in perfetta empatia.

Il segno della Bilancia, il segno che al momento farà sul serio al caso vostro, sarà un ottimo interlocutore, dal momento che a questo piace molto parlare e ascoltare gli altri.

Lavoro e studio

Non apprezzate la situazione statica che state vivendo al lavoro, e a cavallo fra la fine della primavera e l'inizio dell'estate vorreste avere più considerazione o comunque un incremento nei guadagni che però non arriveranno granché. A parte i vostri desideri di ottenere qualcosa di più, non ci sarà niente che sia di intralcio al vostro rendimento lavorativo: sarete produttivi e darete anche delle spinte agli altri per fare altrettanto senza però "soffocarli".

Voi ancora in cerca di un lavoro sarete ancora piuttosto incerti e paurosi sulla strada da intraprendere, anche se la volontà in fondo non vi manca affatto. Probabilmente ci saranno poche scelte su cui puntare, dunque il consiglio è di non indugiare e di mettervi in moto e provare a fare qualunque cosa. Il vostro momento arriverà, dovrete soltanto attendere.

Voi studenti Scorpione avvertirete una certa spossatezza, o comunque qualche freno che non vi consente di andare avanti con gli studi tranquillamente.

Dovrete davvero liberarvi di ogni distrazione e di ogni incertezza per poter avere degli ottimi risultati ai prossimi esami.