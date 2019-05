La settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 maggio si annuncia piena di buone notizie per l'Acquario, mentre il Capricorno sarà molto energico. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Mercurio si trova sul vostro segno zodiacale, per tale ragione dovrete abbandonare ogni indugio e lasciarvi andare, soprattutto in amore. Nelle prime giornate della settimana sarà favorita la parte lavorativa della vostra vita.

Oroscopo settimana dal 6 al 12 maggio: novità per Bilancia, disguidi per Pesci

Nel weekend potreste vivere molti momenti di passione.

Toro: nell'ultimo mese avete fatto diversi sforzi per raggiungere i vostri obbiettivi e finalmente potreste essere premiati. Ci saranno incontri molto entusiasmanti, ma di sicuro non mancherà qualche grattacapo.

Gemelli: se avete iniziato da poco una relazione, questa settimana dal 6 al 12 maggio confermerà che forse avete finalmente trovato la persona giusta per voi. Tra giovedì e venerdì potreste avere qualche difficoltà, da affrontare con grande energia.

Pubblicità

Cancro: purtroppo questo periodo continua ad essere un po' complesso per voi. Dovrete resistere ancora qualche mese e poi tutto tornerà nella norma. Il vostro lavoro vi ha provocato parecchia stanchezza e non avete avuto il tempo per le relazioni interpersonali.

Leone: purtroppo inizierete la giornata di lunedì un po' di cattivo umore. La situazione migliorerà nelle giornate centrali della settimana: vi attendono grandi soddisfazioni a livello lavorativo.

Prestate attenzione alla vostra salute.

Vergine: la parte sentimentale della vostra vita non è proprio al top in questa settimana che va dal 6 al 12 maggio. Purtroppo potrebbero verificarsi dei fraintendimenti che se non risolti subito rischieranno di logorare il rapporto in maniera irreparabile.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Mercurio non vi sarà più opposto e finalmente avrà fine un periodo confusionale della vostra vita. In ambito lavorativo non siete stati molto attivi a causa di diversi problemi che vi hanno impedito di concentrarvi sulla vostra professione.

Pubblicità

Lunedì e martedì cercherete di recuperare il tempo perso e di essere più produttivi.

Scorpione: questa settimana da lunedì 6 a domenica 12 sarà molto rilassante per voi. Non avrete grandi impegni a cui far fronte e riuscirete a concentravi in maniera maggiore sulla vostra famiglia e partner. Dovrete però approfittarne, perchè questo periodo è destinato a durare poco.

Sagittario: i rapporti sentimentali saranno duramente messi alla prova. Sarà importante riuscire a dialogare con il partner e trovare un punto d'incontro per qualsiasi problema.

Pubblicità

I rapporti iniziati da poco e non consolidati potrebbero sciogliersi.

Capricorno: la forza non vi mancherà di certo. Il vostro modo di affrontare le giornate sarà utile anche a chi vi sta intorno. Riuscirete ad essere d'incoraggiamento per alcune persone che prenderanno spunto dalla vostra voglia di fare.

Acquario: per i nati sotto il segno dell'Acquario, la settimana dal 6 al 12 maggio comincerà alla grande. Sul lavoro o nella vita privata potrebbero arrivare belle soddisfazioni. Le relazioni sentimentali saranno rese più forti dalla presenza di Venere.

Pesci: avete bisogno di fare chiarezza nella vostra vita, ma purtroppo la situazione sembra essere molto complicata. Evitate di innervosirvi troppo sul lavoro: cercate di essere pacati, nonostante le insinuazioni di qualche vostro collega.